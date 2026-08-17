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開源模型崛起、AI從技術競賽走向商業競賽 以三原則建構攻守兼備組合

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

施羅德投信表示，開源模型快速崛起、AI使用成本不斷下降，AI產業正逐漸從技術競賽走向商業競賽。一般投資人與其在震盪中猜測底部、頻繁殺進殺出，不如重新審視自身的資產體質，透過三大原則來建構攻守兼備的投資組合。

施羅德投信表示，過去數個月，不斷滾動的AI泡沫蔓延至AI供應鏈中全新且未被觸及的領域，市場充滿了狂熱情緒。AI交易始於超大型雲端服務商，資金湧入雲端壟斷企業，也流入最有可能從AI基礎模型或應用層獲得未來營收的公司。

施羅德投信指出，只要 AI 建設持續加碼，硬體需求就能水漲船高。不過，當資本支出的成長速度開始放緩，市場也可能重新檢視相關企業未來的成長空間。

更值得注意的是，施羅德投信指出，過去大家比的是誰擁有最強大的模型，未來比的將是誰能把模型變成消費者願意付費的產品與服務。當技術差距逐漸縮小，企業之間的獲利能力差異，反而可能愈來愈大。

施羅德投信認為，AI投資的下半場，重點未必是哪個產業一定勝出，也不是一道「半導體好還是軟體好」的單選題，而是找出能真正將AI投入轉化為商業價值的企業。下半年的市場並非缺乏機會，而是需要更細膩的配置。

施羅德投信建議，透過三大原則來建構攻守兼備的多元投資組合，也就是將眼光放眼全球、靈活運用多元避險工具、秉持分散與紀律的原則，這樣更能與波動同行，讓資產與具備長線價值的趨勢共同成長。

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