主動式新兵 績效搶鏡

台股加權指數6月首度叩關48,000點後，7月受到全球股市去槓桿影響，台股也經歷高檔震盪，修正波段低點甚至一度跌破40,000點。盤點6月後掛牌的台股ETF，六檔清一色全是主動ETF，觀察其近一月表現，仍有主動凱基台灣（00407A）、主動中信台灣收益、主動富邦台灣龍耀有正報酬表現。

統計加權指數近一月的含息報酬率是1.4%，6月ETF新兵中，仍有兩檔領先。近一周台股大盤強勢反彈、績效表現逾3.6%，則有主動凱基台灣、主動永豐科技趨勢、主動富邦台灣龍耀跑贏大盤。

主動凱基台灣ETF研究團隊表示，五大CSP業者的資本支出在2026到2027年持續維持高檔、且不斷上修中；此外，疲弱的美國非農數據及符合市場預期的CPI數據，亦讓市場對於聯準會升息的預期降溫，今年若無升息，對科技股將是利多。

主動凱基台灣除了以動能加碼策略追求資金輪動行情下的超額報酬機會，也會持續採取分散布局策略、控管半導體單一產業的集中度，以風險控管因應瞬息萬變的股市。

展望後市，統一投信投研團隊指出，台股歷經前波評價修正及市場去槓桿化後，融資餘額已逐步回落至相對健康水位，籌碼面壓力有望逐步減緩。

基本面則隨著AI應用需求延續、企業資本支出維持擴張，加上第2季財報反映企業獲利仍處成長軌道，具支撐力道。惟短線市場仍受聯準會政策方向等因素影響，預期將維持震盪格局。