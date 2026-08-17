全球市場觀測站／短天期投等債 有看頭

先前受到美伊緊張情勢又起、國際股市去槓桿、聯準會政策途徑不明等因素干擾，全球主要股市拉回整理，不過隨著賣壓逐步宣洩、近日公布的美股企業財報表現亮眼，抵銷市場對於先前AI股變現疑慮下，資金重回基本面判斷與配置，也帶動國際股市表現走穩，美國S&P500指數更於周間再創收盤新高。

群益投信表示，從經濟面來看，全球景氣維持擴張，服務業動能改善，也帶動7月全球綜合PMI指數回升，其中美國製造業與服務業也保持成長。此外，美國第2季GDP增速雖稍有放緩，不過主要受到政府支出降溫與AI基建需求帶動進口增加影響，消費與內需保持穩健，顯示經濟具一定韌性。

從企業獲利表現來看，歐美企業第2季財報表現強勁，不僅實際獲利好於預期，企業對未來營運和獲利前景的信心也同步改善，市場預期下半年美股獲利成長動能可望由大型科技股逐步擴散至其他產業。亞洲市場方面，台韓企業獲利預期持續上修，後續表現亦可望維持穩健向好。

在貨幣政策方面，眾所關注的聯準會FOMC會議於7月保持利率不變，雖有部分官員支持升息，但會後並未釋出更強烈的升息訊號。聲明中指出，儘管中東衝突帶來不確定性，美國經濟活動仍以穩健步伐擴張，重申「委員會將實現物價穩定，內容與前次會議大致相同」。

而隨後公布的7月非農就業低於預期，顯示勞動市場降溫，市場也因此進一步下修升息預期。不過在通膨與政策走向都還具不確定性下，美債殖利率料保持區間震盪可能性偏高。

在資產配置方面，近日主要股市多自低檔反彈，考量經濟與企業基本面支撐，區域市場如美國、台灣、日本、韓國等地股市仍值留意，產業方面可持續關注AI投資與應用變現的進展，留意相關AI概念股，以及由大型科技股進一步外溢擴散至其他相關產業的投資契機。

債券資產配置則考量美伊協商仍在進行中，結果尚未明朗，現階段利率下行空間有限，故建議持續以兼顧收益與存續期短、能兼顧波動管理的非投等債、短天期投等債為主，並可適度搭配可轉債，以增加投資組合面對不同市況的彈性。