布局美股基金 一兼二顧

雖然以AI族群為主的科技股7月大幅震盪，但法人持續看多AI前景，認為AI長線成長趨勢並未改變。投資人如果無法忍受科技股劇烈震盪而追高殺低，建議可選擇產業更分散的美股基金、全球股票基金等，除了降低波動，也能兼顧長期成長機會。

法人仍肯定AI長線成長趨勢。景順投信股票投資部門主管蕭若梅分析，在AI硬體產品周期方面，目前市場正處於新舊AI運算平台轉換的過渡期，新一代CPU平台預計於今年第4季至2027年陸續進入大規模部署，市場仍需要時間等待新平台放量。

因此，對長期投資人而言，這也可能提供中長期布局的機會。

在軟體產業方面，蕭若梅指出，市場對AI的關注已逐漸由早期對AI取代風險的擔憂，轉向檢視企業是否具備資料、客戶及平台生態等長期競爭優勢。業者如果具備企業級客戶基礎、雲端平台及AI整合能力，有望透過AI提升產品價值與市場滲透率。

市場擔心AI模型成本下降影響獲利，但富蘭克林坦伯頓科技基金經理人柯堤斯指出，AI成本更低，應會擴大而非縮小應用，因為成本降低將促進AI普及，AI使用量的成長速度可能遠超價格下滑速度。