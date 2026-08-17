台股中小型基金 發威

台股近周在權值股領軍反攻、AI族群回神帶動下，中小型股買盤同步回流，櫃買指數表現亮眼，也激勵中小型基金績效全面升溫。據統計，近一周台股中小型基金績效前十強，全數繳出逾8.5%的報酬，不僅大幅領先加權指數，也超越櫃買指數漲幅，資金積極轉進成長題材，中小型股重返市場焦點。

觀察台股中小型基金近周績效表現，包括：施羅德台灣樂活中小漲11%、國泰中小成長漲10.8%、富邦精銳中小漲10.7%、永豐中小漲9.8%、群益中小型股漲9.3%。

街口中小型漲9.25%、野村中小漲9.24%、中國信託台灣活力漲8.9%、第一金小型精選漲8.6%、台新台灣中小漲8.5%，前十強全數超越大盤同期的3.5%、櫃買指數的4.3%。

綜合台新投信、野村投信表示，近期科技股經歷修正後，市場資金已有回流AI供應鏈相關族群的跡象，半導體、軟體及雲端基礎建設等領域皆受到市場關注。

隨著企業財報表現普遍優於預期、通膨壓力有所緩和，加上全球科技投資趨勢持續發展，AI相關產業後續表現仍可持續觀察。

玉山投信表示，台股未來4季獲利預期上修，籌碼面也顯示外資回頭，但籌碼出清幅度相對過往大波段修正時期的情況有限，指數想要快速突破前高有一定難度，第3季預料指數空間將落在42,000至49,000點區間整理。

策略上，建議現階段應選股不選市，核心持股以AI相關龍頭股為主，以題材、落後補漲股區間操作；布局族群看好雲端AI零組件為主，如電源／散熱／滑軌／PCB；另看好台積電建廠供應鏈、先進封裝測試設備、矽智財與光通訊等族群；傳產則看好電力相關供應鏈。

街口投信補充，AI仍是推動科技產業成長的重要主軸，市場將持續關注科技企業資本支出、AI需求及企業獲利是否維持穩健。

此外，近期半導體族群已歷經一定幅度修正，後續若企業財報持續反映AI需求與資本支出維持韌性，可望提供相關族群基本面支撐。而國際油價、美國10年期公債殖利率及地緣政治發展，仍將是影響市場風險偏好的重要變數。