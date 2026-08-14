7月上市櫃公司營收亮眼 中信投信：台股第4季可望延續多頭行情

7月台灣上市櫃公司營收繳出亮眼成績，根據臺灣證券交易所統計，不含金融保險業32家及三商投控的其他1,051家上市櫃公司7月營收達5.39兆，年增幅達48.16%，另外，上櫃公司營收總計2兆2,101億元，年增幅度28%。中國信託台灣活力基金經理人徐啟葳表示，營收數據顯示台灣上市櫃公司基本面持續穩健增長，受惠AI需求續強，及外資資金重新回流，台股這波反彈態勢值得期待。

徐啟葳表示，上市櫃公司第2季獲利普遍優於市場預期，營收成長動能維持高檔，主要是反映AI伺服器、高效能運算（HPC）及先進製程相關需求依舊強勁。

籌碼面觀察，徐啟葳指出，外資在7月操作呈現「先賣後買、逢低回補」的趨勢。雖然外資全月累計賣超約7,380億元，顯示在市場高檔及評價面修正壓力下，資金一度明顯撤出台股，但賣壓主要集中於漲幅較大的中小型個股，大型權值科技股相對具支撐力。

另外，隨著美國科技龍頭財報優於預期、AI產業成長動能持續受到市場肯定，外資自7月下旬開始轉為回補，並於7月最後一天單日大買超675億元，創下當月最大單日買超紀錄，反映風險偏好明顯回升。

徐啟葳認為，在企業基本面及資金面的支撐下，第4季多頭格局可望延續，不過要注意，隨著市場對獲利上修的預期逐步反映在股價表現，未來行情可能從過去全面性的資金行情，轉向更重視企業基本面與獲利兌現能力，尤其在AI相關供應鏈中，具備技術門檻、訂單能見度高及獲利持續成長的企業，值得留意的族群包括：先進製程、先進封裝、伺服器、散熱、光通訊及記憶體等供應鏈。

而中國信託台灣活力基金持續聚焦AI受惠族群與高成長科技產業，主要配置於半導體、電子零組件、網通及其他電子產業，其中半導體與電子零組件合計占比超過七成。