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台股基金不畏市場震盪 近六個月績效表現普遍超過大盤

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

雖然14日台股開高走低，未站穩46,000點，終場下跌210點，但觀察近六個月以來，台股雖受到國際雜音影響，短線盤勢不免震盪，但整體而言，交投仍熱絡，帶動台股基金也有不錯的表現。

根據CMoeny統計，截至8月13日，多數台股基金近六個月績效表現，領先同期加權指數的37%，其中績效排名前五名，更有逾八成的亮眼成績。包括施羅德台灣樂活中小基金98.4%、統一中小基金96.2%、統一龍馬基金92.5%、聯博大利基金86.7%、瀚亞高科技基金82.5%。

展望後市，統一投信投研團隊指出，台股歷經前波評價修正及市場去槓桿化後，融資餘額已逐步回落至相對健康水位，籌碼面壓力有望逐步減緩。基本面則隨著AI應用需求延續、企業資本支出維持擴張，加上第2季財報反映企業獲利仍處成長軌道，具支撐力道。惟短線市場仍受聯準會政策方向等因素影響，預期將維持震盪格局。

操作策略上，法人提醒，短線震盪仍可能持續，投資人應避免因一時漲跌而頻繁進出，宜以中長期布局思維面對市場波動。建議投資人可採取定期定額台股基金方式，掌握中長期成長契機。

台股基金 績效 大盤

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