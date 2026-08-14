日股基金 績效強強滾

日本股市在企業獲利穩健與相關科技產業前景仍舊看好，日經225指數自7月底波段低點，已反彈近一成；東證指數更在昨（13）日再度創高，今年以來漲幅近21.4%。在股市表現強勢下，投信發行的日本股票基金績效，也繳出亮眼佳績，今年以來全數有雙位數報酬。

法人表示，隨著市場去槓桿壓力逐步消化，日本股市走勢回穩，基於日本股市在企業面、評價面、資金面皆具優勢，可望驅動日股多頭趨勢延續。其中在營業成長加速帶動，企業獲利預估值續獲上修，加上日股企業公司治理改善，估值方面也有望調升，搭配政府產業利多政策加持、外資持續加碼以及企業擴大庫藏股回購金額，皆有助支持日股表現。

群益東方盛世基金經理人洪玉婷表示，從基本面來看，日本央行關注的核心CPI略為降溫，顯示通膨壓力逐步減輕，同時實質薪資年增率已連續數月轉正，實質所得可望持續改善，有助支持內需消費與經濟動能。加上多數企業獲利表現優於市場預期，特別在AI供應鏈需求持續強勁下，仍有利於日股表現延續。投資布局上，仍看好AI相關題材、金融、內需等類股表現。

近年來因日圓匯率走低與赴日旅遊風氣盛行，不少投資人也因此大量換取日圓，法人建議投資人可彈性運用，將閒置的日圓投入日圓計價的日股基金，發揮資金效益。以投信發行的日股基金來看，有日圓計價級別的產品包括群益東方盛世基金、元大日本龍頭企業基金和第一金量化日本基金。

野村投信指出，日本經濟已逐步擺脫低成長與通縮環境，在薪資成長及消費回溫帶動下，內需動能改善。同時日本政府持續推動半導體、AI及能源轉型等計畫，更推動公司治理改革，推升企業資本效率及股東回饋。儘管日股已創歷史新高，但評價面並未明顯偏高，顯示市場仍有機會進一步反映日本經濟結構轉型，以及改革成果帶來的新價值。