美股中小型股基金 竄出頭

今年以來，美股中小型股基金表現優異，績效不亞於一般美股基金。法人預期，美國中小型股可望持續受惠於AI擴散效應。此外，許多投資人持有美股仍高度集中超大型股，如果在投資組合納入中小型股，可望掌握更多投資機會並分散風險。

美國大型股雖然常成為新聞焦點，但從共同基金績效來看，在今年來漲幅最高的12檔美股基金中，有七檔是美股中小型股基金，另外五檔則包括兩檔收益型基金，價值型、成長型及大型價值股基金各一檔。

理柏統計年初到8月11日，美股基金以美盛銳思美國小型公司機會基金大漲32.8%最強，次是美盛銳思美國小型公司基金漲29.8%、普徠仕美國大型價值股票基金漲26%。聯博美國價值基金、聯博美國中小型股票基金也都漲24%以上。

美盛銳思美國小型公司機會基金經理人斯托菲爾（Jim Stoeffel）表示，美國小型股無論自去年4月8日貿易戰2.0低點或今年以來，表現都優於大型股，漲勢主要來自實質獲利增長。美國小型股即使在超過一年的強勁報酬後，相對大型股的企業價值仍接近25年來低點，顯示估值仍極具吸引力。

斯托菲爾指出，小型股獲利在過去一年持續增強，預期2026年及2027年獲利成長都將高於大型股，主要來自AI基礎建設相關的資本支出，包括小型企業供應鏈中的供應商、透過AI提升效率與獲利能力的公司（如製造半導體及相關設備）等。

AI成本下滑，嘉惠中小型股。施羅德投信分析，開源模型快速崛起、AI使用成本不斷下降，AI產業正逐漸從「技術競賽」走向「商業競賽」。

過去大家比的是誰擁有最強大的模型，未來比的將是誰能把模型變成消費者願意付費的產品與服務。

聯博投信認為，市場在面對AI的層層質疑聲中重新發現股票品質的重要性，短期情緒面調整後回歸理性，整體投資風格可望回歸基本面，而非一味追求短期動能。

富蘭克林投顧表示，近年資金朝向AI大型股高度集中的趨勢有望鬆動。小型股營收穩定，利潤利率擴張，帶動獲利動能與財報品質改善，積極型投資人可納入小型股作為在美股配置上的衛星資產。