科技債有錢途 法人按讚

AI浪潮不僅影響股市，也影響債市。法人指出，AI融資浪潮與地緣政治這兩大力量正重塑全球信用市場，科技債未來有望成為全球信用市場最大板塊之一。另外，長天期債風險升高，殖利率可能仍有進一步上行的空間。

富達國際分析，近年來，信用市場受惠於經濟成長展現韌性、企業違約率維持低檔及企業基本面穩健，整體表現優於市場預期，也讓在波動期間持續配置信用資產的投資人獲得不錯回報。

不過，推動信用市場的因素正出現明顯轉變。富達全球優質債券基金經理人杜倫斯表示，AI基礎建設帶動龐大的融資需求，加上地緣政治緊張與通貨膨脹壓力引發總體經濟不確定性，正成為重塑全球信用市場兩大關鍵力量，也使投資人更仰賴精準的信用分析與個別標的篩選能力。

AI基礎建設投資熱潮已成為本波信用周期最重要的市場主題之一。杜倫斯表示，全球大型科技企業持續大舉投資資料中心、運算能力及相關基礎設施。雖然這些企業多屬高品質投資等級發行人，整體財務體質仍相當穩健，但支撐AI發展需要龐大資金，正快速推升債務發行規模。

杜倫斯認為，科技債未來有望成為全球信用市場最大板塊之一，風險貢獻度甚至可能與金融業並駕齊驅。隨著企業積極拓展融資來源，AI融資需求帶來的影響已從美國市場擴散至歐洲及其他全球信用市場，並持續對信用利差形成壓力。

不過，AI投資熱潮背後也伴隨新的風險。杜倫斯指出，相較市場對超大型雲端服務供應商維持高度信心，部分資料中心建設專案融資架構仍要面對各種不確定因素，包括交易對手、債權保障、資產汰換、政治環境及再融資等。貝萊德智庫指出，AI將推動美國企業獲利持續強勁成長，預期未來五年將以年均11.6%速度成長，這樣的步調並不常見。