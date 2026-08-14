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工業、公用事業型股 魅力四射

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

雖然AI疑慮不時干擾市場，科技股股價也跟著劇烈波動，但法人指出，AI運算需求可能異常強烈，科技股仍享有估值溢價，AI投資循環仍處於發展中期，而非進入尾聲，尤其2027年AI新周期值得期待，投資人可注意受惠族群的投資機會，例如基礎建設、公用事業相關投資。

瑞士百達資產管理表示，儘管部分AI投資人質疑獲利預估能否能追上高漲的期待，但企業仍不斷交出令人驚喜的獲利上修，進一步鞏固科技股的估值溢價。而且，最近的資金輪動主要發生在科技產業內部，而非資金全面撤出，這強化了百達對科技產業「樂觀看待但嚴選標的」的立場。

百達同時對工業與公用事業維持加碼，因為這兩個產業愈來愈明顯受惠於AI相關投資。工業股持續受益於基礎設施支出，公用事業則受惠於資料中心與AI應用的用電需求增加。在整體偏向承擔風險的投資組合中，公用事業也能提供相對穩定的獲利來源。

景順投信股票投資部門主管蕭若梅表示，市場之前對AI資本支出是否接近高峰產生疑慮，但這波修正比較像是產品周期轉換期間的短期消化，而非AI投資循環的結束，2027年新周期仍值得期待。

蕭若梅分析，全球大型雲端業者持續為未來數年的AI擴張計畫籌措資金，且AI基礎設施投資已開始反映在工作負載成長、雲端需求增加及AI服務營收等面向。從基本面來看，AI算力需求仍維持強勁，記憶體及網路基礎設施等關鍵零組件需求也持續成長。

雖然AI模型數目迅速成長，但富蘭克林坦伯頓科技基金經理人柯堤斯指出，AI模型逐漸變成大宗商品，AI模型並非護城河，最終贏家不會依賴單一AI模型，而是能有效率轉化為可信、可解釋成果的公司。換句話說，問題不在於產生答案的成本有多低，而是產生可靠結果的效率有多高。

柯堤斯預估， AI運算需求很可能保持異常強勁，有利領先的半導體製造商、半導體設備商、與更廣泛AI基礎設施建設相關公司，包含公用事業、工業、原物料等。

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