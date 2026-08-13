第一金全球動態入息 多重資產基金獲准募集

科技股2026年6、7月遇到去槓桿化帶來股價修正壓力，隨後股價跟隨行情回復力反彈，市場波動大、投資難度也加大，單一資產難撐全局，因應下半年全球金融市場行情反覆，多重資產基金逐漸成投資當道。

第一金投信全新推出第一金全球動態入息多重資產基金甫獲申報生效，預計9月進行募集，提供投資人在總體環境不確定性提高，市場波動頻繁，資金集中高估值科技股，採取靈活策略掌握全球股債及衍生性金融商品的多重資產配置工具，以從容因應全球市場變局。

第一金全球動態入息多重資產基金經理人蔡東穎指出，今年上半年以科技股為核心的各主要指數頻創新高，但全球地緣政治紛擾未停歇，加上科技股評價修正，隨後也在大幅回檔後快速反彈，金融環境快速變化，波動加大成為新常態，單一資產投資難度提高，透過不同區域、不同類別的多重資產配置，一方面降低風險，一方面累積收益、追求長期穩健報酬，提供投資人能夠針對景氣變化、資產波動中，掌握具備長期持有價值的標的。

蔡東穎說明，第一金全球動態入息多重資產基金採取DNA+投資術，從動態調整（Dynamic）、逆向思維（Non conformist）、主動攻防（Active）等三面向，進行跨資產精準評價，掌握事件契機危機入市或逢高調節，發揮靈活換位策略攻收益避風險，此外，亦運用事件（Episode）投資法，尋找資產價格偏離合理價值的投機會。

第一金（2892）全球動態入息多重資產基金首度結合歐洲資產管理專家M&G Investments擔任海外投資顧問，藉由國際團隊合作加持強化投資成效；基金同時提供新台幣、美元級別，月配息級別，此外，申購手續費也提供前收及後收級別兩種彈性選擇。