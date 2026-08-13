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TISA好享投 風靡小資族

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

基富通證券推動「TISA好享投」開辦一年，昨（12）日舉行記者會指出，「TISA好享投」小資族參與比例提升，投資人年輕化，也更願意承擔風險。基富通呼籲國人打破退休準備框架，及早投資，以累積人生財富與圓夢。

臺灣集保結算所暨基富通證券董事長林丙輝表示，金管會去年7月推出「臺灣個人投資儲蓄帳戶」（TISA）政策，基富通也積極提供TISA開戶與投資理財的服務，響應「全齡金融」政策。開辦以來，民眾參與情形遠比預期熱絡。

根據金管會公布的數據，截至目前TISA開戶數約22萬戶，總帳戶資產規模200億元。其中，有12萬人選擇在基富通平台開設TISA帳戶、留存資產165億元，顯示基富通證券為國人投資理財的首選管道。

基富通觀察發現，「TISA好享投」投資人相較於好享退、好好退休等退休專案，有四大差異。一是理財族群年輕化，不管是社會新鮮人、青壯年，或父母為18歲以下孩子籌劃成長基金，合計40歲以下投資人比例達45%，高於退休專案的37%。二是風險承受度高，近七成投資人可承受15%以上的資產波動，也呼應TISA理財族群年輕化的現象，因此有時間上的優勢承擔較大的風險。

三是小資族參與比例提升，年所得在70萬元以下的投資人突破三成。四是主動性與積極度高，TISA人均投資基金筆數與扣款金額是退休專案的1.7到2倍。

林丙輝表示，「TISA好享投」讓民眾意識到「理財不用等到老，愈早開始愈輕鬆」。在專家篩選基金、千元起投、零手續費、低經理費與定期定額等機制下，TISA不只是退休準備的工具，更是零到100歲「全年齡」都適合的理財管道。

為促使更多民眾加入TISA理財行列，基富通不斷優化官網與App介面，並結合26家銀行網銀功能與中華郵政網路郵局，讓投資人開設TISA帳戶，能夠加速完成款項帳戶的核印作業，將持續深化平台的功能。

TISA 小資族 集保結算所

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