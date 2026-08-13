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主動式台股基金 犀利

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
受惠美股大漲、上市櫃公司財報報喜等利多匯聚，主動式台股基金績效前段班漲幅一舉突破三成。聯合報系資料照
受惠美股大漲、上市櫃公司財報報喜等利多匯聚，主動式台股基金績效前段班漲幅一舉突破三成。聯合報系資料照

受惠美股大漲、上市櫃公司財報報喜等利多匯聚，台股反彈態勢猛烈。加權指數自低檔以來，累計漲幅已逾一成，且中小型彈力更強，櫃買指數漲幅超過兩成；若進一步觀察主動式台股基金表現，績效前段班的漲幅更一舉突破三成，展現強勁爆發力。

根據CMoney統計自7月30日至8月11日台股基金績效，相較於加權指數12.99%的漲幅，僅僅兩檔基金績效反彈幅度輸大盤，而排名前十名的主動式台股基金，在此波反彈中的績效全數衝破三成大關。

其中，野村e科技基金以高達35.17%報酬率奪下反彈冠軍寶座；緊追在後的為野村高科技基金33.48%與復華高成長基金33.28%。進一步觀察榜單結構，野村投信堪稱此波反彈行情的大贏家，前十強中即包辦四席，復華與街口投信也各有兩檔基金入榜，顯示出投研團隊在科技與中小型股的精準選股策略，成為這波急漲中拉抬淨值的核心關鍵。

野村e科技基金經理人謝文雄表示，台股先前回檔主要反映籌碼去化與估值修正，並非基本面反轉。展望後市，全球AI資本支出持續向上，AI基礎建設投資擴張，從先進製程、玻璃纖維布到記憶體、被動元件等，皆受惠供需吃緊與價格上漲，相關族群可望持續成為市場資金關注焦點。

不過，產業景氣向上並不代表所有企業都能同等受惠，具備關鍵技術、供應鏈話語權及較佳獲利轉化能力者，才更有機會成為本輪AI趨勢下的主要受益者。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，整體來看，美股財報與盤勢結構仍健康，AI仍在趨勢上，台股企業獲利2026~2027年增率皆有20%以上的成長，第3季的回檔是健康修正，不是系統性風險，有利長多行情的展開，仍看好2027年股市表現，短線若遇大幅拉回皆是長線買點。

復華復華基金經理人呂宏宇表示，台股自7月底以來強彈，進一步帶動大盤技術線型翻揚，加以連動度高的韓股、費城半導體也止跌回升，有利資金持續回流，讓台股回歸基本面表現。

由於AI供應鏈訂單持續供不應求，使美、台股企業獲利維持成長趨勢，將支撐股市正向發展，後市若遇市場震盪，建議可逢低分批布局，並留意AI規格提升受惠與缺貨漲價概念題材布局機會。

台股 台股基金 主動式

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