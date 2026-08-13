東協股票型基金 資金避風港

近期全球股市波動升溫，受到包括聯準會貨幣政策動向、美伊對峙情勢反覆、AI科技股高估值疑慮等影響，不過東協股市因投資題材多元與基期相對較低，在此期間扮演資金避風港角色，表現逆勢突圍，投信發行東協股票基金多有不錯表現，以近一季來看，累積漲幅超過5%的產品共有四檔。

近三月東協股市中包括新加坡、泰國、菲律賓皆上漲，漲幅分為16.3%、8.7%和5.9%，其中新加坡股市更在11日又再度寫下新高。因此，表現最佳的群益東協成長基金上漲7.4%，野村泰國基金以7.0%居次，接下來則是安聯中國東協基金6.5%、復華東協世紀基金5.9%。

群益東協成長基金經理人張諺祺表示，從經濟面來看，東協國家整體持穩，在中國出口持續轉向東協的趨勢下，有助區域貿易與製造業發展，不過也仍須留意各國匯率波動與MSCI市場評級變化帶來的影響。整體來看，隨著資金逐步回流金融股與AI基礎建設相關族群，近年來也在供應鏈移轉下吸引國際大廠前往設廠布局、投資題材多元，加上基期相對較低，於現階段資金尋求多方配置的趨勢下，可望吸引資金進駐，後市表現可留意。

張諺祺指出，在個別市場與產業方面，受惠於近年來亞洲財富管理浪潮，有助新加坡財富管理業務持續成長，觀察2024至2025年間，新加坡各大銀行的財管手續費收入整體達到約30%的年均增長率，寫下十年來最強勁增長紀錄，故在銀行獲利動能穩健，類股表現值得關注；泰國則因國際雲端業者加速布局資料中心，進而帶動基礎建設投資需求，而馬來西亞則重視能源轉型，相關產業趨勢與政策受惠題材亦可留意。

復華東協世紀基金經理人林光佑表示，目前東協股市布局主要以新加坡市場為投資主軸，鎖定具產業競爭力的金融銀行、電信等產業，其他區域投資則鎖定AI科技發展相關的供應鏈題材。