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台股主動基金持股隱密 不怕被吃豆腐

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

統計至7月底，近六個月台股主動式ETF績效35.1%，台股基金則為37.7%，不僅打敗主動式台股ETF，也超越同期間加權報酬指數的36.1%漲幅。

值得注意的是，進一步比對主動式台股ETF、台股基金，若由同一經理人操盤，則該ETF、基金兩者績效平均差異達7個百分點，甚至半年時間內就有高達10個百分點差異，近半年都由台股基金績效勝出。

為什麼同一個經理人操盤的台股主動式ETF、台股基金會出現績效差異呢？

主要原因有二，一是台股短期內大幅波動時，台股ETF因進出方便，投資人資金難免進進出出，整體資金水位的波動勢必影響經理人布局，相較之下，台股基金投資人較穩定，相對來說，經理人較無短線被迫買賣壓力。

第二，主動式ETF「持股全透明」，共同基金則可能暗藏大招。主動式ETF需每日揭露全部持股，不僅易被「跟單」，面臨「被市場跟單、偷襲或拉抬成本」的考驗，再者，考量整體台股胃納量，選股往往選流動性高的中大型股，傾向較分散持股模式。

反觀，台股主動基金不須天天揭露持股，更能從容建倉，在中小型股、轉機股、未公開概念股，享有更高的隱密性與靈活調倉空間，可以集中火力、配置較多股性活潑的中小型股，甚至是ETF沒配置的個股。因為基金經理人大多勤於拜訪上市櫃公司，以掌握科技產品迭代脈動，會比一般散戶投資人更容易搶先市場布局新趨勢股。

台股搭上AI特快車，上市櫃公司營收及半年報、千金股等各項數據頻頻改寫歷史新高，隨台股電子題材充沛，持續為台股的多頭行情增添火種，法人認為，此際主動選股具有一定優勢，不妨將績優的台股基金加入資產配置。

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