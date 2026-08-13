專家教戰／財富放大術…從主動基金挖寶

今年市場最熱門話題是「主動ETF」，三天兩頭就看到投信募集廣告，許多00XXXA的符號，讓投資人看得眼花撩亂。ETF大變身，從「被動」紅到「主動」，投資人趨之若鶩。然而由經理人操作的主動基金，並不是新玩意兒，在台股更有龐大族群。

許多人都不知道，最厲害的主動基金經理人在台灣，有多檔基金近十年年化化報酬率超過30%以上，績效遠遠勝過股神巴菲特。想搭上台股列車，可以到台股基金去尋寶。

今年是台股主動ETF熱烈募集的一年，去年12月底新掛牌的台股主動ETF有九檔，今年上半年又快速增添14檔，而且因投資人熱烈認購，有些甚至短短一、二個月就突破1,000億元規模。據證交所統計至7月底，才短短一年時間，台股主動ETF已有23檔，總規模來到8,353億元，受益人數379.3萬人，成長速度驚人。

相較之下，台股主動基金成立多年，目前共138檔基金，且自2024年以來只新增一檔。截至去年底，總受益人數僅54.7萬人，今年6月小幅成長至60.1萬人，跟台股主動ETF相比，僅為主動ETF人數的15%。

但值得注意的是，台股基金規模2025年底僅8,341億元，今年上半年淨申購金額也僅1,228億元，但截至6月底，台股基金總規模達1.77兆元，代表基金操作績效優異，讓基金淨值大幅增長。

統計至8月4日，台股基金今年來績效大勝主動式台股ETF。台股主動ETF績效最佳一檔報酬率69.8%，最落後的報酬率為25.9%。因有多檔ETF今年才陸續掛牌，無法全部納入比較，且7月遭逢台股大修正，更有多檔ETF呈現跌破發行價的窘境。

但台股基金展現不同風貌，台股基金今年來報酬率最佳一檔達123.1%，還有五檔報酬率超過100%，而同時期加權指數的漲幅是58.3%。

當然，追蹤主動基金與主動ETF表現，不能僅看短期績效。以長期表現來看，台股基金中十年累積報酬率最佳的基金可達2,386.3%，而同時期被動ETF代表元大台灣50（0050），累積報酬率為714%。

另外，若以台股基金平均表現，則十年累積報酬率可達880%，仍可超越大盤與0050。

明明台股基金績效更好，為何投資人卻追逐台股主動ETF呢？主因ETF入手價只要10元，許多老基金長期淨值上漲，有一檔甚至已經突破1,000元，投資人覺得買不下手。

其實，以上都是投資迷思。一，買賣基金主要是根據投資金額來換算購買單位，價格高低不是購買門檻，重要的是，基金經理人操作績效是否優異且穩定，因此績效才是選擇的要件。二，證券市場與基金平台，購買管道不同，但目前成本差異不大。基金平台零手續費，而ETF買賣還有0.4%成本，另外，目前多檔基金推動TISA級別，經理費大幅降低，與主動ETF經理費差異不大。三，ETF在股市交易，經常出現折溢價風險，但基金根據淨值買賣，一天只有一個價格，不會買貴。

總體來說，台股基金數量多、績效優異，是投資人想要參與台股好選擇。與其追逐新掛牌主動ETF，還不如多做功課，挑選長期績效優異的台股基金，或許能讓你的財富更上一層樓。

(作者是基金教母、理財達人)