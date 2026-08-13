快訊

影／憲兵深夜光復橋阻絕演練 槍聲爆破聲大作、雲豹甲車出動殲敵

凌晨3時54分屏東近海規模4.4地震 墾丁有感！最大震度3級

聽新聞
0:00 / 0:00

專家教戰／財富放大術…從主動基金挖寶

經濟日報／ 林奇芬

今年市場最熱門話題是「主動ETF」，三天兩頭就看到投信募集廣告，許多00XXXA的符號，讓投資人看得眼花撩亂。ETF大變身，從「被動」紅到「主動」，投資人趨之若鶩。然而由經理人操作的主動基金，並不是新玩意兒，在台股更有龐大族群。

許多人都不知道，最厲害的主動基金經理人在台灣，有多檔基金近十年年化化報酬率超過30%以上，績效遠遠勝過股神巴菲特。想搭上台股列車，可以到台股基金去尋寶。

今年是台股主動ETF熱烈募集的一年，去年12月底新掛牌的台股主動ETF有九檔，今年上半年又快速增添14檔，而且因投資人熱烈認購，有些甚至短短一、二個月就突破1,000億元規模。據證交所統計至7月底，才短短一年時間，台股主動ETF已有23檔，總規模來到8,353億元，受益人數379.3萬人，成長速度驚人。

相較之下，台股主動基金成立多年，目前共138檔基金，且自2024年以來只新增一檔。截至去年底，總受益人數僅54.7萬人，今年6月小幅成長至60.1萬人，跟台股主動ETF相比，僅為主動ETF人數的15%。

但值得注意的是，台股基金規模2025年底僅8,341億元，今年上半年淨申購金額也僅1,228億元，但截至6月底，台股基金總規模達1.77兆元，代表基金操作績效優異，讓基金淨值大幅增長。

統計至8月4日，台股基金今年來績效大勝主動式台股ETF。台股主動ETF績效最佳一檔報酬率69.8%，最落後的報酬率為25.9%。因有多檔ETF今年才陸續掛牌，無法全部納入比較，且7月遭逢台股大修正，更有多檔ETF呈現跌破發行價的窘境。

但台股基金展現不同風貌，台股基金今年來報酬率最佳一檔達123.1%，還有五檔報酬率超過100%，而同時期加權指數的漲幅是58.3%。

當然，追蹤主動基金與主動ETF表現，不能僅看短期績效。以長期表現來看，台股基金中十年累積報酬率最佳的基金可達2,386.3%，而同時期被動ETF代表元大台灣50（0050），累積報酬率為714%。

另外，若以台股基金平均表現，則十年累積報酬率可達880%，仍可超越大盤與0050。

明明台股基金績效更好，為何投資人卻追逐台股主動ETF呢？主因ETF入手價只要10元，許多老基金長期淨值上漲，有一檔甚至已經突破1,000元，投資人覺得買不下手。

其實，以上都是投資迷思。一，買賣基金主要是根據投資金額來換算購買單位，價格高低不是購買門檻，重要的是，基金經理人操作績效是否優異且穩定，因此績效才是選擇的要件。二，證券市場與基金平台，購買管道不同，但目前成本差異不大。基金平台零手續費，而ETF買賣還有0.4%成本，另外，目前多檔基金推動TISA級別，經理費大幅降低，與主動ETF經理費差異不大。三，ETF在股市交易，經常出現折溢價風險，但基金根據淨值買賣，一天只有一個價格，不會買貴。

總體來說，台股基金數量多、績效優異，是投資人想要參與台股好選擇。與其追逐新掛牌主動ETF，還不如多做功課，挑選長期績效優異的台股基金，或許能讓你的財富更上一層樓。

(作者是基金教母、理財達人)

基金 財富 台股

延伸閱讀

三類台股ETF 狂吸資金

掛牌兩個月規模衝破165億！00406A憑「主動選股＋權利金收益」模式圈粉投資人

台股基金活力十足 單周平均大漲近12% 重拾多頭氣勢

台股基金飆速回血 244檔淨值超越起跌點

相關新聞

主動式台股基金 犀利

受惠美股大漲、上市櫃公司財報報喜等利多匯聚，台股反彈態勢猛烈。加權指數自低檔以來，累計漲幅已逾一成，且中小型彈力更強，櫃買指數漲幅超過兩成；若進一步觀察主動式台股基金表現，績效前段班的漲幅更一舉突破三成，展現強勁爆發力。

專家教戰／財富放大術…從主動基金挖寶

今年市場最熱門話題是「主動ETF」，三天兩頭就看到投信募集廣告，許多00XXXA的符號，讓投資人看得眼花撩亂。ETF大變身，從「被動」紅到「主動」，投資人趨之若鶩。然而由經理人操作的主動基金，並不是新玩意兒，在台股更有龐大族群。

台股主動基金持股隱密 不怕被吃豆腐

統計至7月底，近六個月台股主動式ETF績效35.1%，台股基金則為37.7%，不僅打敗主動式台股ETF，也超越同期間加權報酬指數的36.1%漲幅。

買賣基金零手續費 實質成本大降

投資人普遍有「共同基金經理費與手續費用高於ETF」的刻板印象，但進入零手續費時代，基富通、鉅亨買基金、中租等各大基金平台普遍推行零手續費，加上臺灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）優惠，投資實質成本已大幅降低。

東協股票型基金 資金避風港

近期全球股市波動升溫，受到包括聯準會貨幣政策動向、美伊對峙情勢反覆、AI科技股高估值疑慮等影響，不過東協股市因投資題材多元與基期相對較低，在此期間扮演資金避風港角色，表現逆勢突圍，投信發行東協股票基金多有不錯表現，以近一季來看，累積漲幅超過5%的產品共有四檔。

TISA好享投 風靡小資族

基富通證券推動「TISA好享投」開辦一年，昨（12）日舉行記者會指出，「TISA好享投」小資族參與比例提升，投資人年輕化，也更願意承擔風險。基富通呼籲國人打破退休準備框架，及早投資，以累積人生財富與圓夢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。