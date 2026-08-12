快訊

近9萬台、9款行動電源召回！恐自燃爆炸 2026年行充回收清單這裡看

T恤穿久領口變鬆 洗衣專家教「1招」救回來 晾衣服也有技巧

獨／詐慈濟10.6億…律師陳昱瑄札記驚見「DPP 100萬」 金流耐人尋味

聽新聞
0:00 / 0:00

追AI告別提心吊膽！元大優質收益成長多重資產基金 極端風險時美債最高拉至70％

聯合新聞網／ 綜合報導
元大優質收益成長多重資產基金結合全球成長股、美債與趨勢ETF，透過AI動能、權利金收益及最高70%的美債避險機制，打造兼具成長與抗震力的投資組合。中央社
元大優質收益成長多重資產基金結合全球成長股、美債與趨勢ETF，透過AI動能、權利金收益及最高70%的美債避險機制，打造兼具成長與抗震力的投資組合。中央社

面對AI趨勢帶來的市場高成長與高波動，投資人在追求資產成長時常面臨追高與市場大震盪的疑慮。對此，元大投信推出「元大優質收益成長多重資產基金」，主打全新收益成長策略2.0，強調精準追成長與靈活抗波動兼具，並由專業團隊依市場狀況動態調配。

完美打包三大資產 推出三大核心優勢

該基金主要打包「全球成長股」、「美國公債」與「趨勢ETF」三大資產，並提出三大優勢：

1.重成長

打破傳統市值框架，現階段聚焦AI與資訊科技布局，精選頂級動能股，掌握顛覆性創新的爆發力。

2.廣收益

運用長天期美國公債，搭配掩護性買權策略（Covered Call），像收租般賺取權利金收益。

3.找優質

嚴選優質資產，不投資高風險的「非投資等級」標的；若面臨極端市場風險時，能靈活將美國公債配置比例拉高至最高70%，以強化投資組合的抗震韌性。

元大投信表示，該基金透過聚焦三大資產與靈活應對市況，意在積極追求長期資產增長，並提供多元配置選項以對接投資人的理財需求。

元大優質收益成長多重資產基金 美債 AI

延伸閱讀

買2500萬房月繳7.1萬！他欲靠高配息ETF扛房貸 網見16%急喊卡

不只晶片！AI淘金熱搶當「賣鏟人」…詹璇依：009821鈾礦稀土金礦股一次到位

00406A掛牌一個月就月月配！楚狂人：雙引擎策略靠選擇權權利金補除息淡季

台積電（2330）漲太慢？陳重銘揭市值龐大真相：靠正二渦輪增壓

相關新聞

股價衝破1.2萬元穩坐股后！川湖上半年狂賺逾11股本 毛利率87.4％讓網友看傻

川湖股價飆升至12,220元，創歷史新高且擁有87.4％毛利率，上半年EPS達110.96元，法人看好未來EPS可突破350元，甚至上看500元。市場對其AI伺服器需求及專利技術寄予厚望，但高股價也引發泡沫疑慮。

CPU、記憶體齊喊漲！義隆法說「AI排擠效應」看淡下半年 電子9雄恐遇PC缺料危機

義隆（2458）在昨日（8/5）法說會過後，今日（8/6）盤中股價一度打入跌停，除了 7月營收月減17.1%、又加上公司表示「下半年比上半年辛苦」，CPU、DRAM缺料比預期嚴重，加上材料成本持續上升，公司已從7月1日起全面漲價5%至10%多來應對。

申購中籤≠穩賺！和運租車上市首日報酬率直墜 網哀號：真的要做功課

和泰集團旗下的和運租車（7855）於昨(11)日正式在台灣證券交易所掛牌上市，成為台股首家掛牌的租車股。其公開申購的承銷價為每股42元，上市首日早盤最高曾觸及45元，但終場收在43.75元，相較於其他剛上市股，蜜月行情相對平淡，讓原先期待有高價差的47.9萬名參與抽籤的投資人獲利不如預期。

「第四大法人」散戶團結力量大！胡睿涵、劉宗聖揭密：越跌越買翻轉外資主導權

台股市場出現由散戶組成的「第四大法人」，其影響力逐漸改變外資主導的格局。元大投顧與元大投信董事長解析散戶透過定期定額與基金投資，展現長期持有及紀律配置的投資策略。

CPO千金股太貴買不起...散戶瘋搶低價替代股！專家點名矽統、兆赫：純度落差大

CPO（共同封裝光學）原本是市場最期待的AI基礎設施題材，但今年遭遇「商轉延後」的衝擊，市場傳出CPO相關產品的放量出貨時程，恐怕要延到2028年後，比原先預期慢了不只一步。 這個題材落差最具代表性的犧牲者，就是矽光子指標股聯亞（3081）股價曾一路衝上3,305元的天價，卻在商轉延後的利空發酵下，最深一度跌到1,335元，短短數月市值蒸發超過六成。

追AI告別提心吊膽！元大優質收益成長多重資產基金 極端風險時美債最高拉至70％

元大投信推出「元大優質收益成長多重資產基金」，聚焦全球成長股、美國公債與趨勢ETF，旨在靈活應對市場波動。該基金最高可將美國公債配置提升至70％，以增強抗風險能力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。