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追AI告別提心吊膽！元大優質收益成長多重資產基金 極端風險時美債最高拉至70％
面對AI趨勢帶來的市場高成長與高波動，投資人在追求資產成長時常面臨追高與市場大震盪的疑慮。對此，元大投信推出「元大優質收益成長多重資產基金」，主打全新收益成長策略2.0，強調精準追成長與靈活抗波動兼具，並由專業團隊依市場狀況動態調配。
完美打包三大資產 推出三大核心優勢
該基金主要打包「全球成長股」、「美國公債」與「趨勢ETF」三大資產，並提出三大優勢：
1.重成長
打破傳統市值框架，現階段聚焦AI與資訊科技布局，精選頂級動能股，掌握顛覆性創新的爆發力。
2.廣收益
運用長天期美國公債，搭配掩護性買權策略（Covered Call），像收租般賺取權利金收益。
3.找優質
嚴選優質資產，不投資高風險的「非投資等級」標的；若面臨極端市場風險時，能靈活將美國公債配置比例拉高至最高70%，以強化投資組合的抗震韌性。
元大投信表示，該基金透過聚焦三大資產與靈活應對市況，意在積極追求長期資產增長，並提供多元配置選項以對接投資人的理財需求。
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