追AI告別提心吊膽！元大優質收益成長多重資產基金 極端風險時美債最高拉至70％

CPO（共同封裝光學）原本是市場最期待的AI基礎設施題材，但今年遭遇「商轉延後」的衝擊，市場傳出CPO相關產品的放量出貨時程，恐怕要延到2028年後，比原先預期慢了不只一步。 這個題材落差最具代表性的犧牲者，就是矽光子指標股聯亞（3081）股價曾一路衝上3,305元的天價，卻在商轉延後的利空發酵下，最深一度跌到1,335元，短短數月市值蒸發超過六成。

2026-08-12 10:49