高評級債承壓較重 投資思維轉向股債平衡型基金

富蘭克林證券投顧表示，根據1950-2025年美國股債滾動報酬分析，投資五年以上，股債平衡的報酬區間已皆為正報酬，勝率與投資效益領先債券。展望後市，由於全球央行貨幣政策仍將聚焦通膨變化，短線利率仍有偏上行壓力，且讓高評級債承壓較重的情況下，保守穩健型投資人跳脫債券為收益來源的傳統思維，轉向以美國平衡型基金為核心，廣納收益之餘並擴大報酬機會。

中東局勢仍未見明朗，但美國7月非農就業數據意外走弱，不僅大幅低於市場預期，勞動參與率降至逾五年來最低水準，市場對美國聯準會短期內升息的預期明顯降溫。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華‧波克表示，美伊衝突在2026年上半年成為市場主軸。中東戰火升溫引發能源衝擊，重新點燃通膨壓力，並迫使全球央行轉向更偏鷹派的政策立場。年內市場對聯準會政策走向的預期也出現明顯變化。從年初一度預期降息，轉向擔憂政策可能在更長時間維持較為限制性。整體而言，近期波動主要反應短期市場情緒，而非經濟前景出現持久性改變。

愛德華‧波克指出，新任聯準會主席華許釋出訊號，顯示未來政策框架將更趨數據依賴，並降低前瞻指引的重要性。由於市場在過去20年已習慣仰賴央行釋出的政策路徑訊號；此一轉變可能放大風險資產的敏感度，投資人也需留意下半年市場波動度可能因政策變化而進一步上揚。

愛德華‧波克表示，政策不確定性、利率區間波動、人工智慧相關投資和周期性市場動盪等因素影響下，靈活調整資產配置並實現跨產業多元化仍然非常重要。富蘭克林收益投資策略長期致力於多元化投資組合，保持充足流動性，以在市場價格錯置時掌握進場機會。