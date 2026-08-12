7月富蘭克林美國經濟儀表板連續26個月綠燈 市場廣度持續擴張

在富蘭克林坦伯頓基金集團美國經濟儀表板追蹤三大類共12項經濟指標中，2026年7月營建許可、失業金申請、零售銷售、薪資成長、商品、ISM新訂單、利潤率、卡車運輸、信用利差、貨幣供給、殖利率曲線維持在「擴張」的綠燈，就業信心維持在「衰退」的紅燈，整體燈號繼續保持「綠燈」，至今已連續26個月亮出綠燈。

富蘭克林證券投顧表示，儘管美國7月非農就業數據意外降溫，將提供Fed觀察後續經濟數據並維持利率「觀望等待」更多時間與空間，預期大盤將以區間震盪方式靜待政策明朗化，展望後市，由於全球央行貨幣政策仍將聚焦通膨變化，短線利率仍有偏上行壓力，在高評級債承壓較重下，建議保守穩健型投資人跳脫債券為收益來源的傳統思維，轉向以美國平衡型基金為核心，廣納收益之餘並擴大報酬機會；偏積極者可透過新興市場平衡型基金參與亞洲AI供應鏈與新興當地債的高息題材。此外，股市上持續看好AI驅動下的景氣多頭行情，建議多路並進網羅輪動契機，看好AI生態系擴張（科技/亞洲科技股）、能源基礎建設（公用事業）、生技創新、美國小型股獲利回升及日股復興主題，並酌量搭配黃金及貴金屬產業型基金，參與基本面驅動及評價面回升行情。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞‧修茲表示，未來幾個月投資人在評估市場領頭羊時應更重視企業獲利，回顧2022年至2024年，獲利成長明顯收窄，市場大部分獲利與報酬是由科技七雄推動；不過，2025下半年以來此一動態出現轉變，獲利與市場領頭羊擴大至更廣泛的族群，並延續至2026上半年，也使等權重標普500指數在2026年1-7月表現領先市值加權指數3.1個百分點，預計未來幾季此趨勢還將延續。

傑佛瑞‧修茲分析，如今AI浪潮已擴展至資料中心以外，工業領域正受益於AI資料中心建設的良好環境，同時還受惠於製造業回流、自動化、太空經濟、基礎建設與非住宅建築需求提升，顯示產業動能正受到多個終端市場驅動，而非單一投資周期。根據分析師預估，預計未來12個月科技七雄獲利將成長4.9%，遠低於其他493支股票的16.6%，若確實實現此一轉變，主動管理的基金經理人將有機會找到比科技七雄更有潛力的投資機會。

富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭‧包爾（Grant Bowers）表示，美國經濟仍非常強勁且具有韌性，經濟衰退的風險相當低，AI將在許多方面惠及不同產業，通膨是關鍵因素，伊朗和海灣地區的局勢幾乎每天都在變化，但未來一至二個月有可能達成停火協議或其他解決方案，不會出現「長期持續的黏性通膨」並蔓延至整體經濟，相信通膨將繼續趨穩，進而使Fed擁有更大的靈活性來支持經濟，Fed可能於2026年稍晚或2027年初降息，此外，美國企業獲利正加速成長，是支撐美股的主因，成長並非僅集中於科技、能源，而是遍及各類股，通訊服務、消費耐久財、金融、公用事業、房地產、民生消費等受地緣政治影響較小的產業也保持健康的成長，而AI、工業復興、醫療保健創新、金融數位化是目前關注的重要主題。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯（Jonathan Curtis）指出，2026年科技股最大亮點是投資周期推進速度加快，整個AI產業的獲利成長非常強勁，甚至獲得大幅上修。這輪AI浪潮的發展極其快速，快於先前行動裝置、網路、雲端運算等大型基礎技術，AI營收增速更是先前任何一波浪潮的三倍，過去數月還在加速，而這均發生在AI使用成本大幅下降的背景下，故在一個健康的市場中，預期AI模型的使用成本將會持續下滑，進而帶動AI使用量大增，所謂的「傑文斯悖論」正開始顯現。