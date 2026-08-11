台股基金活力十足 單周平均大漲近12% 重拾多頭氣勢

台股8月以來努力收復7月失土，台股基金強勁反彈。統計顯示，台股基金平均單周大漲近12%，重拾多頭氣勢。法人指出，優質台股基金選股能力出色，投資人宜長期投資，不追高殺低，才有望享有長期布局帶來的豐厚成果。

加權指數7月大跌3,000點，單月跌幅6.5%，台股基金表現差異大，重押電子股的台股基金跌幅超過兩成，但傳產及高股息基金抗跌，單月跌幅不到一成。台股8月以來震盪向上，台股基金復甦速度更快，單周平均漲幅達11.9%。

理柏統計到8月7日為止的一周，野村e科技基金單周急漲17.9%最強，其次是野村高科技基金大漲16.9%、野村中小基金及台新2000高科技基金都漲16.2%，台新台灣中小基金、野村鴻運基金、滙豐龍騰基金的單周也都大漲超過15.8%。這些基金加碼電子零組件股及高價股，反彈最明顯。

如果將時間拉長到今年以來，則有八檔基金漲幅重回100%以上。其中，以施羅德台灣樂活中小基金狂漲131.5%最強，大幅領先其他基金。

這檔基金鎖定投資利基中小型個股，在市場動盪時也會適時布局優質中大型股，以控制風險。

今年來淨值翻倍的基金還包括元大多多基金、統一中小基金、元大經貿基金、元大台灣高股息優質龍頭基金、統一龍馬基金、元大高科技基金及元大新主流基金，漲幅介於100.9~112.8%。

另外，聯博大利基金及野村優質基金的今年來漲幅也接近100%。

施羅德台灣樂活中小基金在6月底時的現金部位拉高一倍，達到18%以上。至於元大台灣高股息優質龍頭基金，在6月底的現金部位也超過17%，有助於兩檔基金在7月低檔時加碼。

施羅德台灣樂活中小基金經理人柯鴻旼表示，全球AI基建專案部建預計在兩年內加速，且需求將延續到2030年，預期台灣AI產業的獲利仍處於上修態勢。此外，漲價題材也仍將支撐台股獲利持續向上。

聯博投信副總經理林炳魁指出，AI已從單一科技題材逐漸演變為推動企業投資與產業升級的重要力量，帶動整體供應鏈受惠，也讓市場投資焦點由少數龍頭企業逐步擴展至更多具競爭力的企業，帶動中小型科技股表現明顯轉強。