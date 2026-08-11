快訊

驚天一怒！韓國瑜不忍了…推進總預算進度 正告誰是立院老大

聽新聞
0:00 / 0:00

野村新基金 聚焦台日市場

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

在全球資金重新評估成長動能與評價水準的背景下，投資焦點正逐步擴展至台灣與日本兩大市場。看好台日雙市場投資潛力，野村投信推出野村台日優選多重資產基金，將於8月31日至9月4日展開募集。

台灣憑藉半導體供應鏈優勢及AI發展趨勢，持續展現成長動能；日本則受惠政策推動、企業治理改革與內需復甦，迎來價值重估機會。

野村投信策略暨行銷處主管張繼文表示，台股四大成長動能包括：AI應用快速擴展、半導體供應鏈關鍵地位、雲端服務供應商持續增加資本支出，以及企業獲利成長支撐。

其中，CoWoS先進封裝產能、玻璃纖布及記憶體等三大關鍵元件供給仍相對吃緊，有助延續相關產業景氣與企業獲利表現。相較於美國AI龍頭企業，台灣供應鏈廠商在晶圓製造、封裝測試、高速傳輸、散熱及伺服器等領域扮演重要角色，可望持續受惠AI需求成長。

張繼文指出，日本經濟已逐步擺脫長期低成長與通縮環境，在薪資成長及消費回溫帶動下，內需動能改善。同時，日本政府持續推動半導體、AI及能源轉型等戰略投資計畫，更推動公司治理改革，推升企業資本效率及股東回饋。儘管日股已創歷史新高，但評價面並未明顯偏高，市場仍有機會反映日本經濟結構轉型及改革成果帶來的新價值。

野村台日優選多重資產基金經理人劉璁霖表示，台灣半導體產業生態系位居全球關鍵地位，電子股占加權指數比重接近八成；而東證指數中非金融及電子產業占比接近七成，可補足台股產業集中度較高的特性，提高投資組合多元性。此外，基金亦納入日企美元債、全球投資級債、非投資等級債及新興市場債等多元債券配置，在市場波動加劇或系統性風險發生時，可望發揮分散風險及降低波動效果。

基金 台日 市場

延伸閱讀

台灣AI+日本改革雙引擎 野村推台日優選多重資產基金

台股基金飆速回血 244檔淨值超越起跌點

台股槓桿型績效拉風 四檔今年市價含息報酬率逾100%

中信009828下周開募 瞄準台日韓PCB供應鏈

相關新聞

台股基金活力十足 單周平均大漲近12% 重拾多頭氣勢

台股8月以來努力收復7月失土，台股基金強勁反彈。統計顯示，台股基金平均單周大漲近12%，重拾多頭氣勢。法人指出，優質台股基金選股能力出色，投資人宜長期投資，不追高殺低，才有望享有長期布局帶來的豐厚成果。

富坦新興月收益 錢景亮

美國7月非農就業數據意外轉負，金融市場對聯準會（Fed）下個月升息的預期急遽降溫，激勵美股道瓊、S&P 500指數雙雙改寫歷史新高，也順利帶動以亞股為主的新興股市，進一步走出7月劇烈修正陰霾。

生技基金績效亮眼

近期科技股走勢多變，但生技醫療指數表現相對抗震，連帶讓投信發行的相關生技ETF、基金績效表現佳。以8月以來績效來看，包括群益那斯達克生技ETF（00678）、群益全球關鍵生技、國泰全球基因免疫與醫療革命、富邦基因免疫生技等都漲逾3.8%。

野村新基金 聚焦台日市場

在全球資金重新評估成長動能與評價水準的背景下，投資焦點正逐步擴展至台灣與日本兩大市場。看好台日雙市場投資潛力，野村投信推出野村台日優選多重資產基金，將於8月31日至9月4日展開募集。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。