野村新基金 聚焦台日市場

在全球資金重新評估成長動能與評價水準的背景下，投資焦點正逐步擴展至台灣與日本兩大市場。看好台日雙市場投資潛力，野村投信推出野村台日優選多重資產基金，將於8月31日至9月4日展開募集。

台灣憑藉半導體供應鏈優勢及AI發展趨勢，持續展現成長動能；日本則受惠政策推動、企業治理改革與內需復甦，迎來價值重估機會。

野村投信策略暨行銷處主管張繼文表示，台股四大成長動能包括：AI應用快速擴展、半導體供應鏈關鍵地位、雲端服務供應商持續增加資本支出，以及企業獲利成長支撐。

其中，CoWoS先進封裝產能、玻璃纖布及記憶體等三大關鍵元件供給仍相對吃緊，有助延續相關產業景氣與企業獲利表現。相較於美國AI龍頭企業，台灣供應鏈廠商在晶圓製造、封裝測試、高速傳輸、散熱及伺服器等領域扮演重要角色，可望持續受惠AI需求成長。

張繼文指出，日本經濟已逐步擺脫長期低成長與通縮環境，在薪資成長及消費回溫帶動下，內需動能改善。同時，日本政府持續推動半導體、AI及能源轉型等戰略投資計畫，更推動公司治理改革，推升企業資本效率及股東回饋。儘管日股已創歷史新高，但評價面並未明顯偏高，市場仍有機會反映日本經濟結構轉型及改革成果帶來的新價值。

野村台日優選多重資產基金經理人劉璁霖表示，台灣半導體產業生態系位居全球關鍵地位，電子股占加權指數比重接近八成；而東證指數中非金融及電子產業占比接近七成，可補足台股產業集中度較高的特性，提高投資組合多元性。此外，基金亦納入日企美元債、全球投資級債、非投資等級債及新興市場債等多元債券配置，在市場波動加劇或系統性風險發生時，可望發揮分散風險及降低波動效果。