富坦新興月收益 錢景亮

美國7月非農就業數據意外轉負，金融市場對聯準會（Fed）下個月升息的預期急遽降溫，激勵美股道瓊、S&P 500指數雙雙改寫歷史新高，也順利帶動以亞股為主的新興股市，進一步走出7月劇烈修正陰霾。

法人指出，下半年以來亞股因評價水準與槓桿過高所引發的修正，最糟情況應已過去。美國就業市場降溫有助緩解Fed緊縮疑慮，輔以AI供應鏈擴散、企業獲利上修與資金配置再平衡的結構性投資機會，亞股下半年持續多頭行情應可期待。

法人表示，未來半年至一年，新興市場將持續受惠於企業獲利改善，並且不僅限於AI產業，也將擴及更多可望受惠於AI應用的其他產業，有望創造更多元的投資機會，建議可透過廣泛布局於新興市場科技、金融、消費題材股與債券收益防護的新興市場平衡型基金，以較穩健方式多元參與新興市場轉型契機。

以近期銷售熱度升溫的富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金為例，即便歷經7月震盪，今年來仍上漲16.7%，過去三個月、六個月、今年來績效皆居五檔其他平衡混合型基金之冠，績效突出且穩定。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金的經理團隊上周來台時透露，這檔基金是由富蘭克林坦伯頓的新興市場、全球宏觀與投資方案團隊共同管理，除了負責股票的新興市場團隊與債券的全球宏觀團隊外，現金部位由投資方案團隊專責管理。

實務上，現金部位本身即可視為相當重要的風險調整工具，投資方案團隊可以依據市場狀況與風險評估，決定何時以及以何種節奏部署資金，有助降低基金在追求績效時可能需要承擔額外過多風險。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金長期波動度約維持在11~13%區間，反映透過現金部位靈活調節、進行風險控管的操作策略成效顯著，也可見這類側重風險管理的平衡型基金，可望成為震盪市況下核心配置的理想選擇。