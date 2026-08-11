近期科技股走勢多變，但生技醫療指數表現相對抗震，連帶讓投信發行的相關生技ETF、基金績效表現佳。以8月以來績效來看，包括群益那斯達克生技ETF（00678）、群益全球關鍵生技、國泰全球基因免疫與醫療革命、富邦基因免疫生技等都漲逾3.8%。

近期全球股市高檔震盪，不過AMEX生物科技、S&P 500健保、MSCI世界醫療保健、NASDAQ生物科技等全球四大生技指數在10日同步創下歷史新高，當中更以AMEX生物科技指數以及NASDAQ生物科技指數上漲逾兩成表現最為亮眼。

群益投信生技產業研究團隊表示，生技醫療類股基於全球人口老化趨勢未變，用藥與醫療服務需求持續增加，產業獲利表現穩健且商機多元。

醫療照護及用藥需求有增無減，也使得生技醫療產業產值得以長期且穩定的成長。

群益那斯達克生技ETF經理人邱鈺茹指出，7月下旬以來全球股市高檔震盪，資金輪動至低估值、具併購利多、政策加持的生技板塊。生技產業最具代表性的那斯達克生技指數，不僅涵蓋美國重量級生技龍頭，成分股達200多檔也可以完整補捉併購紅利。

在政策及併購資金面的雙重利多下，生技股有望持續走揚。整體而言，醫療生技產業具有產值持續成長、產業持續創新兩大重點支撐，因此產業發展趨勢是長期向上，值得投資人掌握長期投資趨勢。

台新全球生技醫療基金經理人歐陽禎儀表示，7月生技醫療板塊延續強勢，市場風格由估值修復逐步轉向基本面驅動，從近期財報與管理層溝通可見，市場焦點已不再只是季度獲利表現，而是產品周期、新產品放量、後期臨床進展及商業化執行力。

整體企業對全年展望維持穩健，專利接替、新產品滲透率提升及產品組合優化持續改善市場信心。