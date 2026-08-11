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台灣AI+日本改革雙引擎 野村推台日優選多重資產基金

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
野村投信推出偏重股市的台日優選多重資產基金。記者陳儷方／攝影
野村投信推出偏重股市的台日優選多重資產基金。記者陳儷方／攝影

看好日本政策利多、企業治理改革與內需復甦，將迎來價值重估的機會，野村投信推出偏重股市的台日優選多重資產基金，主要是認為過去美國股市主導全球市場的格局，近年逐漸出現變化，投資焦點擴展至台灣與日本兩大市場。

台灣憑藉半導體供應鏈優勢及AI發展趨勢，持續展現成長動能，這也是這檔共同基金預定前十大成分股票中，前9檔都是台股，第10檔才是日股的武田製藥。

野村投信策略暨行銷處主管張繼文表示，台股具備四大成長動能，包括AI應用快速擴展、半導體供應鏈關鍵地位、雲端服務供應商持續增加資本支出，以及企業獲利成長支撐。

其中，CoWoS先進封裝產能、玻璃纖布及記憶體等三大關鍵元件供給仍相對吃緊，有助延續相關產業景氣與企業獲利表現。相較於美國AI龍頭企業，台灣供應鏈廠商在晶圓製造、封裝測試、高速傳輸、散熱及伺服器等領域扮演重要角色，可望持續受惠AI需求成長。

日股方面，張繼文指出，日本經濟已逐步擺脫長期低成長與通縮環境，在薪資成長及消費回溫帶動下，內需動能改善。同時，日本政府持續推動半導體、AI及能源轉型等戰略投資計畫，更推動公司治理改革，推升企業資本效率及股東回饋。值得注意的是，儘管日股已創歷史新高，但評價面並未明顯偏高，顯示市場仍有機會進一步反映日本經濟結構轉型及改革成果帶來的新價值。

野村台日優選多重資產基金經理人劉璁霖表示，台灣半導體產業生態系位居全球關鍵地位，電子股占加權指數比重接近八成；而東證指數中非金融及電子產業占比接近七成，可補足台股產業集中度較高的特性，提高投資組合多元性。

野村統計，近5年若同步布局台股與日股，累積報酬率及風險報酬比皆優於美股及全球股市；此外，基金納入日企美元債、全球投資級債、非投資等級債及新興市場債等多元債券配置，在市場波動加劇或系統性風險發生時，可望發揮分散風險及降低波動效果。

台日 基金

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