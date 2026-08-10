歐股吸金投資價值浮現 法人：可適度提高配置比重

下半年市場波動加劇，法人建議，投資人可透過跨區域、跨類股及多元資產配置分散風險，例如歐洲股市投資價值浮現，可適度提高配置比重，除掌握AI長期發展所帶來的投資機會之外，也避免資金過度集中於單一市場。

法國巴黎銀行財富管理認為，看好歐洲的銀行、旅遊休閒、汽車及媒體類股。法國巴黎銀行財富管理認為，歐洲銀行具備評價面仍具吸引力、併購機會增加，以及AI帶來的效率提升，長期投資前景仍受到看好。

M&G英卓股票、多元資產與永續發展投資長費碧安（Fabiana Fedeli）則認為，在歐洲，基礎設施與能源安全等領域投資將持續占據主導地位。

即使歐股相對全球主要市場缺乏AI題材，年初至今仍繳出12.07%的不俗報酬，國泰投顧認為，展望今（2026）年下半年，歐股憑藉經濟數據拐點浮現及企業獲利持續成長等因素，有望在科技類股波動加劇之際，成為兼具成長潛力與分散配置效益的投資選擇。

國泰投顧表示，在美伊戰爭衝擊下，第1季至第2季中，歐洲經濟相對美國較為疲弱，惟第2季末開始，歐股各項經濟數據優於預期程度快速回升，且速度優於美國與其他成熟市場，帶動歐股表現優於美股 。

隨著美伊衝突最嚴峻時期已過，預期歐洲整體景氣有望持續復甦，支撐歐股多頭行情延續。