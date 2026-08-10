資訊科技基金回神 反映資金重返 AI、半導體、雲端運算族群

AI題材升溫帶動全球科技股近周回神，資訊科技類股表現明顯轉強，相關股票型基金績效出現快速反彈。根據近一周統計，資訊科技股票型基金普遍繳出10%以上亮眼報酬，反映市場資金重返AI、半導體及雲端運算等科技成長族群。

根據理柏資訊統計至9日，觀察資訊科技股票型基金近周表現，包括：瀚亞亞洲科技資本家漲19.8%、元大大中華TMT漲16.1%、復華全球物聯網科技漲14.1%、復華亞太神龍科技漲11.9%、第一金亞洲科技漲11.5%、安聯網路資安趨勢漲11.3%、摩根東方科技漲10.92%、安聯全球高成長科技漲10.92%、摩根太平洋科技漲10.8%、路博邁5G股票漲10.5%，表現亮眼。

安聯投信表示，全球股市在7月經歷震盪修正後展開反彈。儘管美伊局勢仍存在不確定性，但市場普遍朝正面方向解讀。美國財政部長貝森特日前表示，美伊雙方有望於短期內重新開放荷莫茲海峽達成協議；伊朗方面亦指出已與阿曼就海峽開放議題取得進展，帶動市場避險情緒降溫。此外，歐洲股市受惠於企業獲利表現亮眼，近期也持續改寫歷史新高。

展望本周，美國7月CPI、PPI與零售銷售等重要經濟數據將陸續公布，並成為牽動市場走勢的關鍵變數。其中，市場預期7月CPI年增率約為3.4%，核心CPI年增率約為2.5%。

主動安聯美國科技（00402A）洪華珍指出，若實際數據低於市場預期，將有利於科技股、半導體及成長型企業評價提升；若通膨反彈，則可能推升美債殖利率，進而壓抑風險性資產表現。

摩根投信指出，過去一年來，市場始終質疑龐大的AI投資是否能夠轉化為實際獲利。從美國企業本季財報結果來看，企業投入的資本支出已逐步反映在營收與獲利表現上，AI相關業務正從前期投資階段進入成果兌現期。

此外，美國企業基本面依然穩健，而金融、工業、原物料及非必需消費等產業獲利皆維持雙位數成長。其中，金融類股獲利年增22.6%，工業類股成長15.4%，原物料類股成長40.3%，非必需消費類股更達88.8%，反映企業獲利動能已逐漸由科技產業擴散到其他產業，投資可從從更廣泛的產業中挑選優質企業進行配置。