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Fed 偏鷹？法人建議以兩類債券掌握較高殖利率的收益機會

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

美國聯準會（Fed）7月維持利率不變，市場擔心9月升息。法人指出，無論Fed在9月升不升息，利率都可能仍將維持在高檔。在債券的投資組合中，最好以美國非投資級公司債搭配新興當地債券，來掌握較高殖利率的收益機會。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊分析，Fed新主席華許在6月首次會議展現鷹派立場，使市場意外，但7月沒有實際採取升息行動，則讓部分市場人士以偏鴿派解讀。

不過，富蘭克林坦伯頓固定收益團隊認為，Fed會議後殖利率曲線明顯趨陡，反映市場預期政策不確定性與通貨膨脹風險升高。展望後市，美國10年期公債殖利率預估將維持區間震盪，貨幣政策制度轉型的過程將增添市場潛在波動。

富蘭克林投顧表示，Fed維持利率不變，突顯新興國家高殖利率優勢。美元強勢鬆動，更為新興市場債市增添順風，加上新興國家的自身改革紅利與貿易重組的商機，新興當地債市利多多元。

不過，富蘭克林投顧提醒，短線地緣風險仍高度不安，將牽動油價與匯價潛在波動。美國非投資等級債受惠於美國強韌經濟與企業表現，加上短存續期債券具備低利率敏感優勢，且殖利率具吸引力，可作為核心債券配置。

Fed 殖利率 債券

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