天然資源商品 分批布局

國際金價近日強勢反彈，每英兩一度升至約4,270美元，單日漲幅超過4%，創下今年2月以來最大單日升幅。法人表示，黃金仍受持續的地緣政治緊張情勢及央行穩定買盤支撐，強化天然資源產業的多元投資機會；黃金產業型基金波動性較大，可採分批、定期定額投資來共享長期多頭趨勢，並提高投資組合多樣性。

富蘭克林證券投顧表示，黃金不與任何國家或金融體系掛鉤，具有獨特價值。隨著世界變得愈來愈複雜、愈來愈不確定，戰爭、其他衝突不斷爆發，投資人愈需要能夠提供多元化和具確定性的投資標的，而黃金正在扮演此一角色。

長遠來看，黃金與股市、其他任何金融資產的相關性都不高，因黃金與這些金融資產有著截然不同的驅動因素，而這正是各國央行青睞黃金的原因。

瑞銀財富管理投資總監辦公室認為，金價的最新走勢進一步印證先前判斷：在宏觀經濟、資金流向及投資組合多元化需求等多重因素共同作用下，黃金仍有望獲得支撐。

考慮到美國收益率可能趨於下行、美元進一步走弱，以及各國央行持續購金，預計金價有望在明（2027）年上半年突破5,000美元，到6月底的目標價為每盎司5,200美元。瑞銀財富管理投資總監辦公室表示，在多元化程度較高的投資組合中，配置中個位元數比例的黃金是適宜的；同時，投資者也可考慮配置廣泛大宗商品敞口，以增強投資組合的多元化水準。

富坦黃金及貴金屬基金經理人史蒂芬‧蘭德認為，隨世界變得愈來愈複雜與不確定，戰爭、衝突不斷，人們愈來愈需要能夠提供多元化和確定性的投資標的，而黃金正在扮演此一角色。