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法人：加碼股市減持現金

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

全球主要股市下半年來震盪擴大，但法人認為，全球主要經濟成長及企業獲利仍展現韌性，技術指標仍偏正面。因此，即使AI是否獲利的疑慮不時干擾市場，但仍建議加碼股市、減碼現金、對債市保持中立立場。

瑞士百達資產管理指出，各國景氣領先指標顯示，成熟市場與新興亞洲的商業活動整體仍處於高於中立的水準。油價短期內可能因為美伊衝突而持續震盪，之後才會逐步回落。

百達認為，油價短期內難以快速下滑，雖然會對全球成長形成壓力並推升通貨膨脹，但整體衝擊預期將小於2022年，原因在於各國能源使用強度已降低，同時投資仍持續進行，特別是在AI及綠色轉型。

百達對AI前景仍保持樂觀，包括基礎設施擴建、超大型雲端服務商大規模投資等，都持續為企業帶來強勁獲利成長，受惠範圍也不只局限在少數科技龍頭，而是擴散到更廣泛的產業，從工業、公共事業到部分基礎設施領域。

在地區選擇上，百達仍偏好中國大陸以外的新興市場。台灣與南韓最近修正，反映AI與半導體股在一段期間的卓越表現之後，領漲步伐暫時放緩。不過，整體來看，新興市場的成長仍具韌性，通膨也維持受控。

百達預期，新興市場今年的獲利成長將是全球最高，達56%，是成熟市場的兩倍以上。百達對於美股等成熟市場都維持中立立場，部分原因在於美股估值仍偏高，留給市場失望的空間相當有限。M&G英卓股票、多元資產與永續發展投資長費碧安指出，除了美股，其他股市也有豐富的投資機會。

法人 債市 油價 股市 新興市場

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