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AI電力族群 長線釣大魚

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

AI需求持續爆增，帶動全球數據中心投資金額年年創高，估計至2030年可達4,330億美元，而AI Agent、AI physical機器人、機器人工廠、自動駕駛等新科技皆需要大量使用電力。電力未來成長趨勢明確且強勁，投資人可伺機布局AI電力基金。

台新全球AI電力基金經理人林禹全表示，電力有四大關鍵產業：一、AI用電：2030年全球資料中心用電將占全球用電3%，約日本全國用電。配置AI納入電力，可讓投組更多元化，且成長潛力仍具想像性，評價面與獲利雙調升。

二、核能復興：AI用電讓市場重回擁核，美國也重回戰局，川普政府宣示2030年前動工十座傳統大型反應爐，並撥款9,400萬美元加速SMR部署。

三、儲能需求：用電有尖峰離峰，當尖峰用電時，自由化市場反應電價很敏銳，透過儲能更能調節，且因應科技大戶24小時用電需求；四、電廠受惠電價上漲：不同於台灣台電受政治力凍漲，美國有許多州反映自由電價，電價上漲推升電廠獲利表現。

林禹全指出，由於電力供應鏈分散全球，如美國電氣法規認證難度高，形同自建護城河，手握美國公用事業長期合約，工業硬體質百年經驗；歐洲為能源標準先行者，定義框架，可由軟體提供建置藍圖，擅長大型電網建置，再生能源先驅；亞洲為核心零組件與製造端，近年透過高效率研發專利、資本投入與零件調度能力成關鍵廠商。

因此，布局全球AI電力股才能發揮最大彈性與效益。台新全球AI電力基金網羅全球受惠AI延伸電力需求企業，透過經理人依景氣變化主動選股，更能精準掌握大勢。

台新投信特別推出國內首檔結合AI與電力的股票型基金「台新全球AI電力股票基金」，囊括電力上中下游族群，掌握發電、長途輸電、配送電、終端使用者四大長線趨勢，於今（10）日開始募集。

合庫AI電力創新多重資產基金經理人延任認為，AI與能源基礎建設正形成相互帶動的發展模式，電力不僅是支撐AI科技創新的核心資源，也將成為產業升級的重要驅動力。面對AI應用持續擴張與資料中心快速擴建所帶動的電力需求成長，建議投資人可聚焦電力相關產業鏈的投資機會，掌握AI時代帶來的長期成長潛力。

電力

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