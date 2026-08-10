台股基金飆速回血 244檔淨值超越起跌點

台股近期歷經高檔震盪，短線賣壓一度壓低指數跌破39,000點關卡，不過隨著市場信心回溫，短短兩周強彈逾4,000點，仍尚未完全收復修正前高點，但主動式基金平均報酬則約1.37%，並有244檔基金淨值已超越起跌點，績效率先回歸正報酬，展現靈活選股韌性。

台股7月23日自波段高點45,089點拉回，隨後展開強勁反彈，截至8月6日，指數回升至44,396點，觀察自修正以來、歷經完整二周反彈後的基金績效表現，前十名績效皆超過5%，其中以野村優質基金漲幅6.63%居冠，野村積極成長基金6.08%次之，施羅德台灣樂活中小基金5.69%位居第三，顯示在市場快速反彈期間，基金經理人透過產業配置與個股選擇，成功掌握行情回升契機，獲取優於大盤的超額報酬。

從發行投信來看，野村投信旗下基金占六檔，其次玉山投信為二檔，施羅德投信及瀚亞投信亦各有一檔。

野村優質基金經理人陳茹婷表示，台股近兩周震盪加劇，主要反映籌碼面與投資情緒轉趨保守，而非基本面轉弱。儘管國際市場仍面臨地緣政治、科技巨頭資本支出效益及資金流向等不確定因素，但台灣經濟成長動能仍強，企業獲利展望持續上修，美國企業財報表現亦優於預期，景氣循環維持正向。

玉山金滿意基金經理人郭明玉表示，短期台股橫向盤整、波動放大，面臨重新訂價階段，包括槓桿籌碼去化、AI發展節奏、美國聯準會等；技術面上，台股與美股費半指數力守半年線，但上方月季線壓力仍在，若量能無法快速回到兆元之上，盤勢短期震盪難免。

陳茹婷指出，AI仍是推動全球科技產業成長的核心主軸，而AI投資正由模型訓練逐步延伸至推論、Agentic AI及多元應用，預期未來一至二年相關資本支出仍將持續擴大。隨景氣循環逐步邁向高峰，市場波動將加劇，投資人可趁回檔重新檢視布局方向。

雖2027至2028年AI資本支出創高過程，大小產業可雨露均霑，但只有具絕對技術領先優勢的AI產業龍頭才能走到最後，持續看好晶圓代工、先進封裝測試、CCL、ABF載板、專利滑軌、電源管理、PCB及CPO等族群，建議投資面要去蕪存菁。