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AI供應鏈族群 回神

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

美伊戰事降溫，加上美國科技巨頭財報優於市場預期，帶動市場重新建立對AI投資效益的信心，全球股市近一周呈現明顯反彈格局。法人表示，在市場情緒好轉帶動下，美股反彈力道強勁。

亞洲股市方面，台灣、日本及南韓科技股同步受惠於AI題材回溫。其中，日本以半導體設備與材料類股表現最為亮眼；台股則呈現資金回補跌深族群的態勢，記憶體、PCB、ABF載板、被動元件及散熱等AI供應鏈族群近一周皆強勢反彈。

中國信託投信表示，從美國大型科技企業近期營運表現觀察，AI商業化進程仍持續推進，本輪市場震盪較偏向投資效率與評價面的重新定價，而非產業成長趨勢出現反轉。

短期而言，高額資本支出、信用利差擴大、及市場風險偏好下降，確實可能加劇科技股波動；然而，整體企業獲利表現依舊優於市場預期，營收與獲利動能維持穩健成長。未來具備穩定現金流、優異獲利能力及產業領導地位的企業，仍有望持續吸引資金青睞，並成為科技產業長期成長的重要動能。

中信日本半導體ETF（00954）經理人許家瑜表示，愛德萬測試（Advantest）、東京威力科創（Tokyo Electron）及迪思科（DISCO）等企業近期公布的財報與展望皆優於市場預期，激勵日經指數重新站上月線。

AI算力需求持續攀升，帶動晶圓代工廠、記憶體廠加碼投資，進一步推動晶圓製造設備與封裝測試設備市場規模擴張，相關龍頭供應商可望持續受惠於產業結構性成長趨勢。

供應鏈 半導體 PCB

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