雲端運算半導體 伺機買

美國聯準會這次維持政策利率不變，但會議中仍有三位官員主張升息，市場對後續政策方向再度出現討論。「鉅亨買基金」表示，真正值得留意的是，債券殖利率與企業融資成本早已率先攀升，金融環境實際上已比政策利率更早收緊。

此外，除了能源價格波動，租金與薪資並未同步加速，代表通膨尚未擴散至核心服務價格，整體通膨風險仍屬可控。面對短期政策雜音，投資仍應回歸企業獲利與產業趨勢，把握市場修正帶來的長線布局機會。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，自6月聯準會會議以來，美國10年期公債殖利率由4.49%升至4.68%，30年期公債殖利率更升至5.20%，投資級及非投資等級公司債殖利率也同步上揚，代表市場已提前反映較緊縮的金融環境。

張榮仁認為，目前全球AI投資循環並未改變，企業持續擴大資本支出，雲端運算、高效能運算及半導體等需求仍維持成長，近期市場修正反而提供重新布局機會。建議投資人可聚焦具長期競爭力的「一軍市場」，包括台股基金、美股基金及全球科技基金，以分批、定期定額等紀律投資方式持續累積部位，避免因短期市場波動而錯失長期成長契機。