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市場對通膨疑慮升溫 10年期公債利率衝1.969%

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

中央銀行昨（7）日標售10年期公債，得標利率創金融海嘯來新高，市場利率走升趨勢進一步獲得驗證。

央行標售「115年度甲類第6期中央政府建設公債─增額公債」，最高得標利率升至1.969%，2008年10月來新高，較前次同年期利率上揚17.9個基本點，距2%僅一步之遙，反映在AI經濟熱潮帶動景氣之際，市場對通膨及未來利率走勢疑慮升溫。

業者表示，10年期公債殖利率逼近2%，不僅是單一標售結果，更是市場對未來資金環境重新定價訊號。若AI帶動的經濟動能持續強勁，加上通膨壓力升溫，固定收益市場可能仍須透過更高殖利率吸引資金，後續債券殖利率及銀行資金成本走勢，將成為市場觀察央行利率政策的重要指標。

本次公債實際發行額新台幣250億元，投標倍數回升至2.01倍。值得注意的是，雖然最高得標利率達1.969%，仍略低於發行前市場交易的平均殖利率2%，顯示市場在標售前已提前反映利率走高預期。

從市場價格來看，據櫃買中心發行前交易資料顯示，該檔公債在8月6日的發行前交易平均殖利率已達2%，意味市場參與者早已按照接近2%的利率水準定價，昨日標售結果可視為市場利率走升趨勢的進一步確認。

分析市場參與者結構，本次標售券商得標比重約五成，顯示券商對10年期公債仍具一定配置需求，即使市場利率處相對高檔，10年期公債仍是固定收益市場的重要投資標的。相較之下，保險業長期以來偏好30年期等超長天期債券，本次10年期並無得標。

值得注意是，利率走升不只反映在債券市場，並逐步傳導至金融機構終端產品。即使央行尚未升息，銀行已陸續調整部分貸款產品利率，例如理財型房貸利率由去年約2.8%升至今年約3%，顯示資金成本上升預期開始反映在銀行定價策略。

公債 央行 殖利率

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