新興股債雙引擎 穩穩賺

AI科技、數位轉型與基礎建設需求擴張趨勢持續，新興市場正逐步由追隨者轉變為全球成長的重要推動力量。法人指出，關稅與地緣政治不確定因素多，也加速重塑全球貿易與經濟結構。投資人可以透過股債雙引擎策略，來穩健掌握新興國家投資新契機。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金與新興國家基金經理人賽加爾（Chetan Sehgal）昨（6）日來台表示，在全球不確定性升高、美國大型權值股長期主導市場後，全球資產配置正逐步走向更多元化的趨勢，新興市場也重新成為投資人關注焦點。

賽加爾強調，新興市場不再只是跟隨成熟市場景氣循環，而是在經濟成長、科技創新、產業轉型及消費升級等重要領域扮演關鍵角色。雖然短期市場展望可能隨政策、利率及地緣政治變化而波動，但新興市場的長期結構性成長動能仍完整，投資機會廣泛，制度韌性逐漸增強，配置價值值得重新評估。

賽加爾分析，全球AI基礎建設浪潮方興未艾，南韓與台灣的半導體供應鏈成為新興市場重要受惠者。不過，新興市場投資機會並不僅限於大型科技權值股，更涵蓋印度消費升級、巴西原物料、墨西哥製造業與近岸外包、南非關鍵礦產，以及中東地區的綠色能源與金融創新等題材。

債券方面，富坦新興國家固定收益基金經理人何英信指出，新興國家已脫胎換骨迎來嶄新機會，歷經新冠疫情、全球升息、川普關稅衝擊與地緣政治風險，仍展現強韌經濟姿態。

何英信指出，新興國家殖利率利差水準高，是吸引全球資金青睞的重要優勢。截至6月底，巴西的實質利率近10%，哥倫比亞與哈薩克也有近6%的水準，反觀美國的實質利率則是接近於零。