美國聯準會（Fed）7月決定利率維持不變，投資人擔心Fed將在9月升息。法人指出，美國長天期利率維持高檔，反映市場對通貨膨脹的疑慮升溫。不過，經濟及企業獲利都仍維持韌性，債市及股市都有投資機會。法人建議，股市看好美台股，債市投資則是短債優於長債。

貝萊德智庫指出，全球長天期債券殖利率重新走高，已走了相當長的一段路。美國10年期公債殖利率已從六年前的不到1%，攀升至今日的近5%。德國10年期公債殖利率近期觸及15年新高，日本10年期公債殖利率則自1990年代中期以來首度逼近3%。

貝萊德分析，推升債券殖利率走高的結構性力量，已醞釀數年，並在今年進一步強化。殖利率走高，同時改變了公債在投資組合中的角色，以及投資人可掌握的機會範圍。公債作為投資組合中避險工具的效果已不如以往。五年來，美國股票與10年期公債的每日報酬相關性平均為7%，相較之下，疫情前十年為-43%。