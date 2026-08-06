國安基金第九次護盤標的揭曉！權王台積電買最多大賺77億 報酬率100%

國安基金第九次護盤任務報告出爐，此次買進八檔股票包括台塑（1301）、台達電（2308）、鴻海（2317）、台積電（2330）、廣達（2382）、聯發科（2454）、富邦金（2881）及日月光投控（3711），且全數獲利，合計買入成本122.5億元；其中以權王台積電77億元最多，獲利也最豐，加計獲配現金股利1.1億餘元，單是台積電即獲利77.7億元，報酬率達100%，占總獲利逾七成。

依據國安基金條例第8條第3項及第11條第2項規定，基金管理委員會應於作成執行任務決議及達成任務後3個月內，將決議報告、運用資金額度以及相關評估報告等資料送交立法院，以利立法院及外界監督。

去年4月2日美國川普政府公布對各國課徵對等關稅措施，經4月8日本基金第124次委員會議決議授權執行安定市場任務，自114年4月9日至115年1月12日，共279 日。處分退場期間自115年1月13日至115年5月6日，共114日。

選股標的：台塑、台達電、鴻海、台積電、廣達、聯發科、富邦金及日月光投控8家公司股票。

操作績效方面，處分持股淨現金收入：221.10億元。買入股票成本：122.50億元（不含融資利息費用1.08億元）。買賣股票處分淨利：98.60億元。加計本次進場標的獲配現金股利1.98億元，合計獲利100.58億元；扣除融資利息費用1.08億元及委託證券商進場及處分持股相關費用0.18億元，總計淨利99.32億元。

其中，個股不含股利淨利方面，台塑獲利162萬元；台達電獲利3.92億元；鴻海獲利4.56億元；台積電獲利76.58億元；廣達獲利2900萬元；聯發科獲利3.02億元；富邦金獲利1844萬元；日月光投控獲利10.01億元。

退場執行情形自115年1月13日起，國安基金說明於兼顧穩定市場股價與流動性考量下，陸續出售持股，並於5月6日順利完成退場，處分期間台股仍正向平穩上漲，退場完成當日收盤41,138.85 點，處分期間累計上漲10,571.56點，漲幅34.58%，日均量增加近9,000億元，市場交投熱絡，顯示釋股未造成負面影響。