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首募集爆衝近200億破紀錄！「元大優質收益成長多重資產基金」8/6起追加募集

聯合新聞網／ 綜合報導
元大優質收益成長多重資產基金首募近200億創今年新高，主打股債多元配置與權利金收益策略，自8月6日起啟動追加募集。聯合報系資料照
元大優質收益成長多重資產基金首募近200億創今年新高，主打股債多元配置與權利金收益策略，自8月6日起啟動追加募集。聯合報系資料照

投資人資產配置需求全面升級，追求收益成長並進，「元大優質收益成長多重資產基金」透過股票、債券與 ETF 的多元配置，搭配常態性掩護性買權策略增加配息來源，7月上旬首次募集金額逾199億，8月6日起追加募集。

元大優質收益成長多重資產基金初次發行募集設有200億元額度上限，7月8日至7月14日募集期間累積申購約199.7億元，改寫今年以來投信投顧公會共同基金募集新紀錄，反映投資人在股市挑戰新高的同時，資產配置需求從單一走向多元、成長與收益並進趨勢。

元大投信指出，震盪是市場的日常，但AI所帶動的產業趨勢並未改變，因此投資策略更應著重於如何能建立穿越市場循環的收益來源，多重資產投資架構可藉由不同資產間的互補特性，提升投資組合面對市場波動時的韌性。

元大優質收益成長多重資產基金於股票、債券、基金受益憑證（含ETF）的可投資比例均為3%至70%，可應對市況進行高度彈性布局。

基金操作「資產成長+收益策略」雙軸並進策略，現階段股票部位聚焦AI新科技等高成長潛力標的，搭配美國公債與「常態性掩護性買權策略」，透過權利金收入增加收益來源及韌性。設計有累積、配息級別，以及新台幣、美元、日圓計價，配息採月配息，預計11月進行首次配息。　

元大投信提醒，掩護性買權策略為持有投資標的，並賣出其買權，可獲得權利金收入。雖然稱為掩護性買權，但該策略仍存在跌價風險，且雖然收取權利金收入，但在投資標的上漲時將抵銷部分報酬，影響基金淨值表現。

元大優質收益成長多重資產基金 ETF 月配息

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