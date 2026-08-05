新興貨幣債 三優勢護體

投資人擔心美國聯準會（Fed）今年將升息，但法人指出，Fed今年應該會維持利率不變，且明年有望降息而非升息，有利新興市場債市，尤其看好新興市場當地貨幣債券。

威廉博萊（William Blair）新興市場債券團隊主管安成凌（Marcelo Assalin）昨（5）日來台指出，Fed已是全球債市風險來源之一。由於美國即將期中選舉，美伊戰爭和談機會高，有利於降低能源價格及通貨膨脹。因此，Fed的下一步動作應該不是升息，而是降息。

安成凌看好新興市場本地貨幣債券具有三大優勢，也就是經濟高度成長及體質改善、估值有吸引力、收益率高。新興市場平均經濟成長率預估達4%，比成熟市場高出2個百分點。新興市場是能源、金屬、貴金屬及稀土等關鍵原物料出口國，受惠於AI浪潮帶動原物料需求。

威廉博萊新興市場債券團隊認為，許多新興市場國家的央行仍有能力維持穩健的政策立場，加上經常帳狀況穩定、國際收支平衡改善、外國直接投資持續等利多，都持續支撐經濟前景。

雖然地緣政治和總體經濟環境變化，致市場不時波動，但安成凌認為，新興本地貨幣債前景看好，投資機會多元，且主動型投資人具選債能力，錢景不看淡。