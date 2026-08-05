台股槓桿型績效拉風 四檔今年市價含息報酬率逾100%

全球AI產業鏈信心回升，台灣電子權值股全面回神，昨（5）日強勁反攻逾千點，劍指45K大關，激勵四檔槓桿型台股ETF今年市價含息報酬率再現逾100%，成為市場焦點。

根據CMoney統計至昨日，台股ETF前十強依序為元大台灣50正2（00631L）的106.97%、群益臺灣加權正2的106.69%、國泰臺灣加權正2的106.04%、富邦臺灣加權正2的104.79%、兆豐台灣晶圓製造99.2%、富邦台灣半導體95.3%、野村臺灣新科技50的91.14%、中信關鍵半導體88.16%、台新臺灣IC設計86.41%、群益半導體收益85.43%。

群益投信台股主動式ETF團隊表示，在科技產業成長趨勢未變以及內需穩健下，台股中長線持續看好。在投資組合中納入台股主動式ETF能協助投資人減少自行選股和持股調整的研究壓力與時間，並掌握超額報酬機會。在台股具基本面支撐、後市不看淡下，對具有資本成長需求的投資人，除了運用主動式台股ETF以外，也可選擇投資正2 ETF。

群益臺灣加權正2經理人洪祥益表示，台股基本面沒有變差，中長線還是持續看好。不過，台股正2 ETF的運作機制為每日重新平衡，當市場上漲或下跌時，資產增減的幅度也會被加倍放大。投資人須考量自身理財目標與投資屬性，控制好投資風險，分批布局參與下半年投資契機。

法人指出，先前全球股市受美伊戰事、南韓去槓桿因素影響大幅度修正。但AI需求動能仍強勁，近期指標性AI大廠財報皆大幅優於預期，Palantir、AMD第2季營收皆大幅成長，確立AI未來投資機會，台灣作為AI供應鏈重要核心角色高度受惠，資金優先回流權值股。

中信關鍵半導體經理人張圭慧指出，台灣身處全球半導體供應鏈核心地位，相關企業中長期營運展望樂觀。對看好AI長線成長趨勢的投資人，可透過定期定額布局半導體ETF。