美股AI基建族群 搶鏡

AI投資熱潮重新聚焦基礎建設與高速傳輸，美股光通訊及網通晶片族群4日全面走強，隨著AI產業由模型訓練進入大規模推理應用，客製化ASIC、高速交換器及光學互連的需求快速升溫，AI基建概念美股ETF同步受惠。

隨著推理使用量增加，雲端業者面臨的挑戰也從「能否訓練模型」，轉變為「能否以更低成本、更低延遲大量產出Token」。

除了導入客製化ASIC降低運算成本，AI叢集也必須同步升級高速網路，避免昂貴的運算晶片因資料傳輸不及而閒置。

中國信託投信表示，博通兼具客製化AI晶片、高階網通交換器與CPO技術優勢，其51.2T CPO平台已交付客戶，並可將光學互連功耗降低約七成；Marvell則在800G、1.6T光通訊DSP與資料中心互連晶片領域具備完整產品線，成為AI高速傳輸升級的重要受惠者。

中信數據及電力ETF（009819）經理人陳雯卿指出，AI進入推理時代後，受惠範圍將由GPU進一步外溢至ASIC、高速網路、光學互連、數據中心及電力設備。

陳雯卿認為，AI推理具有持續運作、Token消耗量龐大及高度重視成本效益等特性，將進一步推升資料傳輸與用電需求。

短線科技股仍可能受到估值及市場情緒影響而震盪，但從中長期來看，AI基建擴張並未結束，CPO商業化更有望為高速網路及光通訊產業開啟新一輪成長周期。

以光學互連為核心的AI 基礎建設賽道而言，將成為未來數年最具確定性的成長主軸之一，可望帶動算力相關題材的ETF持續吸引資金進駐。

台新美國電力基建ETF經理人劉恆誌表示，美科技巨頭財報陸續公布，包括Google、微軟、亞馬遜、Meta等七大業者，2026年資本支出將年增103%至9,010億美元，2027年再增65%至1.49兆美元，晶片與運算基礎設施需求增加，帶動半導體設備、先進封裝與電力供應，其中，電力基建行業，受惠全球AI數據中心用電需求激增、驅動未來發電、輸電及電網設備與升級商機龐大。

科技巨頭為讓AI數據中心加速上線，紛紛自己蓋電廠，帶動AI「自帶電」商機大增，催生美AI用電市場，掀新一輪工業級規模的搶電大戰，有望帶動電力ETF長線績效。