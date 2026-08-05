海外股票ETF吹反攻號 00910、00954、00951本月來漲逾10%最亮眼

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
AI半導體科技股經歷7月評價調整跌幅後，8月全面反彈，海外股票ETF各類科技主題表現強勁。低軌衛星示意圖。美聯社
AI半導體科技股經歷7月評價調整跌幅後，8月全面反彈，海外股票ETF各類科技主題表現強勁。低軌衛星示意圖。美聯社

AI半導體科技股經歷7月評價調整跌幅後，8月全面反彈，海外股票ETF各類科技主題表現強勁，其中，第一金太空衛星（00910）、中信日本半導體（00954）、台新日本半導體（00951）三檔漲幅逾10%；國泰網路資安及統一FANG+漲幅也達8%上下。

法人觀察，8月海外股票ETF反彈最強勁的題材，主要是7月修正較重，或是年初漲幅落後的標的，像是太空衛星、日本半導體就屬於7月修正較重的題材，而網路資安、FANG+則屬於今年漲幅相對落後題材，也在過去一個月出現急追行情。

Solactive太空衛星指數預計在8月底進行新一次的指數審核持股調整，市場預期將納入SpaceX。隨8月初SpaceX第一波賣出解禁時點順利度過，解禁賣壓消化，隨之而來將進入被動基金買盤回補，後續籌碼穩定後，有助支撐股價及整體產業回穩表現。

第一金太空衛星ETF經理人曾萬勝分析，近期太空衛星股價集團反彈，主要受惠亮眼的第2季財報、營收展望上調，加上國防與商業衛星訂單升溫帶動。

此外，6月以來的高低點修正幅度逾四成，觀察股價已經來到3月底前一波太空衛星股飆漲行情啟動價位，接近修正滿足點。包括高盛、摩根士丹利等券商仍看好太空產業受惠國防算、通訊直連衛星、登月計畫，以及AI邊緣運算與太空數據中心等催化作用，太空長線投資動能仍值得期待。

台新日本半導體ETF研究團隊指出，儘管國際政經局勢仍具挑戰，但產業鏈對半導體未來需求普遍持樂觀態度。隨著AI基礎設施建設的需求持續擴張，市場對相關科技企業的獲利成長預期正不斷上修，足以抵銷地緣政治帶來的不確定性。

日本半導體企業憑藉設備與製程的全球領先地位，已成為支撐日股穩健走升的核心引擎。

ETF 科技股 半導體

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