33檔寫新高價 高息族猛

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

AI指標廠釋出財報利多，美台股市吹響反攻號角，標普500指數與道瓊指數同步刷新高點，台股昨（5）日反彈逾千點一舉收復月季線，盤點盤面ETF共計有33檔ETF收盤改寫掛牌新高，其中，台股高股息ETF脫穎而出。

根據CMoney統計至昨日，今年來市價含息漲跌前十強依序為大華優利高填息30的59%、統一台灣高息動能58.02%、國泰網路資安46.04%、復華富時高息低波35.68%、永豐美國科技24.02%、元大S&P500正2的22.27%、國泰美國道瓊正2的21.42%、野村日本東證20.67%、統一FANG+的20.14%、復華日本龍頭17.71%。

昨日有三檔台股ETF改寫新高，分別為大華優利高填息30、統一台灣高息動能、復華富時高息低波，大華優利高填息30更是連續四個交易日改寫新高價。

統一台灣高息動能經理人林良一表示，短線台股劇烈震盪，高息族群挾除權息旺季填息題材、相對親民評價與穩定現金流，可望持續扮演防禦與資金停泊的避風港。ETF在6月初進行指數調整，產業分布穩健，雖遇市場震盪，仍可展現抵禦風險能力，股價更創新高。台股基本面並無太大差異，AI需求亦為主流發展重點，後市仍具發展潛力。

復華富時高息低波此次表現亮眼，關鍵並非短線選股，而是受惠於追蹤指數的設計。富時台灣高股息低波動指數以富時臺灣50及富時臺灣中型100成分股為母體，透過高股息率與低波動度兩大條件進行篩選，最終精選40檔個股納入成分股，在追求股息收益的同時，也降低投資組合對高波動個股的曝險，在市場劇烈修正時，較能降低股價大幅震盪對整體績效的衝擊。

至於美股ETF中，統一FANG+經理人林良一表示，雲端巨頭財報重燃AI敘事，具備AI基礎建設變現能力者、硬體發展落後者的分歧擴大。

道瓊 道瓊指數 國泰

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