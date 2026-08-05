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AI產業長期成長趨勢看好！高含「積」 ETF 吸金強棒

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
AI示意圖。路透
AI示意圖。路透

隨著美國科技巨頭陸續公布財報，AI資本支出效益逐步浮現，市場對AI產業的信心持續回升，也帶動台積電（2330）及AI供應鏈重新成為資金布局焦點。

近期在美股科技股強勢領漲、企業財報優於預期及AI題材發酵帶動下，台灣科技股同步走強，市場資金重新回流半導體及AI概念股，具備高台積電權重的科技型ETF亦受到市場關注。

從市場資金流向觀察，科技型ETF明顯成為本波反彈主力。根據昨（5）日台股ETF成交統計，富邦科技ETF（0052）單日上漲3.4%，成交量達39,525張，不僅漲幅位居成交量前十大ETF前段班，成交量亦排名前列，反映市場資金積極布局AI與半導體族群。

富邦科技ETF經理人洪珮甄表示，市場對AI產業的看法也正在改變。過去一年，投資人擔憂全球科技大廠大舉投入AI基礎建設，恐面臨高資本支出、低投資報酬的風險；然而，隨企業雲端服務需求快速成長，AI投資已逐漸轉化為實際訂單及未來營收。美系券商指出，目前AI相關積壓訂單年增率已超過150%，遠高於資本支出增速，代表AI建設已開始進入成果收成階段，也有助科技股重新獲得市場評價。

除了AI需求持續擴大，台積電先進製程亦傳出利多。根據國際投行預估，台積電3奈米製程擴產進度可望較市場預期提前，今年第4季初月產能將提升至18萬片。隨先進製程、CoWoS先進封裝及高效能運算（HPC）需求同步升溫，台積電仍是全球AI供應鏈中最具競爭力的核心企業，也將持續受惠於AI長期發展趨勢。

看好AI產業長期成長趨勢，建議投資人可優先關注台積電權重較高的ETF。台積電身為全球AI晶片最重要的製造夥伴，無論先進製程、先進封裝或高效能運算，都直接受惠於國際雲端服務供應商持續擴大AI資本支出。

AI需求強勁，帶動台灣電子產業轉型，元大台灣50 ETF為市場最純粹的市值型ETF，長期緊跟台灣產業脈動，隨AI大廠財報亮眼，台積電為首的權值股擁有技術領先優勢，將持續有利台股大盤與0050長線表現。而元大台灣50正2 ETF追蹤台灣50指數正向兩倍績效，目前對台積電曝險比率約117%，為全台股含「積」量最高ETF，未來表現同步值得期待。

ETF 吸金 概念股

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