滙豐投信勇奪《指標》四大獎項殊榮 展現卓越投資實力

滙豐投信在日前揭曉的第10屆Benchmark「指標台灣年度基金大獎」中，於共同基金類型一舉拿下四項大獎肯定，再次展現其資產管理能力、投資流程與風險控管的整體競爭力。滙豐投信長期的投資實力與團隊能力備受國際專業評審肯定，包含指標在內，已締造連續21年獲獎的輝煌紀錄。

2026年在指標的系列評選中，滙豐投信旗下多檔產品表現亮眼。滙豐台灣精典基金與環球投資基金-環球印度股票雙雙榮獲傑出表現大獎；滙豐環球投資基金-環球高入息債券和滙豐全球關鍵資源基金獲評為同級最佳。

滙豐投信總經理林旻廷表示，滙豐投信投資團隊具備深厚的基本面研究分析能力，搭配嚴密及紀律化的估值評估機制，能於瞬息萬變的短中長期市場波動中，彈性調整資產配置策略，進而成為客戶的堅實後盾。

面對未來的經濟發展，滙豐投信分析，當前全球市場正處於「兩大衝擊與一股熱潮」交織的複雜環境中。首先，油價衝擊將對全球經濟成長造成阻礙，尤其讓高度仰賴能源進口的歐洲與亞洲國家面臨較大壓力。但與此同時，中國大陸以先進科技為核心的強勁出口成長（「中國衝擊2.0」）可望抵銷部分通膨影響。最後，AI投資熱潮意味著美國經濟逐步呈現「K型」成長，其中AI／科技行業對GDP成長的貢獻已突破五成。

滙豐投信強調，在當前環境下，新興市場仍具備超越其他區域的條件。北亞地區將受惠於AI大趨勢，而拉丁美洲地區則會從大宗原物料的熱絡需求中大幅獲益。這兩股截然不同的上升動能，配合新興市場相對親民的估值，以及美元潛在的走弱預期，將讓多元化投資組合變得非常有吸引力。

此外，全球財政政策也已邁入全新格局，各國政府紛紛提高國防、再生能源及能源安全的支出。再者，地緣政治格局分裂及供應面持續受阻，共同推動通膨走高且波動更加劇烈，過去股債互補的特性已逐漸轉為股債齊漲齊跌的正相關性。

滙豐投信提醒，現在的局勢與以往截然不同，投資人宜對投資組合採取更廣泛的多元資產配置。在策略上，建議可聚焦於主動型債券策略（例如短天期債券、30年期英國國債或抗通膨掛鉤債券），和低beta（低波動）的股票型資產（例如高股息標的、房地產與基礎建設），藉此全面建構具備高韌性且能靈活應對市場變化的投資組合。