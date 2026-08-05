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統一投信主動式基金前沿科技、美國公債募集 LINE Bank 開放申購

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

看好投資人理財需求升溫，LINE Bank（連線商業銀行）5日宣布8月5日至8月7日間，開放客戶申購台灣主動式ETF市場領頭業者統一投信推出的兩檔全新募集ETF，包括聚焦AI與未來科技趨勢的00411A統一前沿科技主動式ETF（基金之配息來源可能為收益平準金）及瞄準美國公債投資契機的00987D統一美國公債量化增益主動式ETF（基金之配息來源可能為收益平準金）。

發行價皆為每股10元，投資人僅需1萬元即可參與募集。在LINE Bank開戶到下單皆可24小時線上完成，由LINE Bank帳戶直接扣款更享0手續費、0匯費優惠。

LINE Bank指出，統一投信是台灣主動式ETF市場的重要領導業者，根據投信投顧公會2026年5月資料顯示，旗下主動式ETF資產規模達5,288億元，居市場龍頭地位，其長期累積的投研能力與主動投資管理經驗，使近年推出的主動式ETF創下市場高關注度。此次LINE Bank同時上架統一投信兩檔新募集ETF，讓投資人可透過單一平台，一次布局「前沿科技」、「美國公債」雙主題，享有全天候線上申購及0手續費等優勢。

前沿科技投資方面，00411A統一前沿科技主動式ETF（基金之配息來源可能為收益平準金）強勢聚焦AI驅動下的新一波產業革命，採取「科技巨獸＋潛力獨角獸」雙軌布局策略，一方面掌握具備穩健獲利能力的科技龍頭企業，另一方面提早布局未來具成長潛力的新創科技公司。投資主題涵蓋AI基礎建設、能源基建、AI原生工具、人形機器人、自動駕駛、太空經濟及量子計算等前沿領域。利用強大的主動式選股策略，掌握未來極具成長潛力之標的。

另一檔00987D統一美國公債量化增益主動式ETF（基金之配息來源可能為收益平準金）則聚焦美國公債市場。由於目前長天期美國公債殖利率仍處於相對高檔水準，在利率循環變化下，此檔基金以統一投信所開發的量化模型作為投資決策核心，綜合總經基本面與市場動能因子判斷債市趨勢，動態調整美國公債淨曝險程度以追求多頭時增益、空頭時降低波動的機會。

統一投信 公債 美國公債

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