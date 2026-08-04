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大型台股基金績效穩 元大台灣高股息優質龍頭大漲逾98%表現最佳

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股高檔震盪，台股共同基金績效跟著起伏。統計顯示，規模前十大台股基金歷經7月拉回整理，今年以來績效穩健，不但打敗台股大盤，也大都優於台股基金平均漲幅。

投信投顧公會最新統計顯示，到6月底為止，安聯台灣科技基金規模高達3,026億元，遙遙領先同型基金。規模第二及第三大的台股基金分別為安聯台灣大壩基金的997億元、元大台灣高股息優質龍頭基金的912億元。

規模第四到第十大的台股基金依次為安聯台灣智慧基金（754億元）、統一奔騰基金（741億元）、野村優質基金（669億元）、國泰台灣高股息基金（502億元）、路博邁台灣5G股票基金（489億元）、統一黑馬基金（428億元）、國泰小龍基金（370億元）。

台股加權指數7月大跌6.5%，台股基金普遍重押科技股，因此7月跌幅更重。理柏統計，133檔台股基金7月平均下跌18.6%，僅一檔聚焦傳產的台股基金表現優於大盤。

至於規模最大的這十檔台股基金，7月跌幅大都為兩位數，只有元大台灣高股息優質龍頭基金、野村優質基金這兩檔基金表現最抗跌，單月跌幅小於一成。

不過，拉長到今年前七個月，這些基金充分展現主動選股的實力，漲幅都以五成起跳，全都打敗同期間加權指數41.6%的漲幅，也大多打敗整體台股基金平均53.4%的漲幅。

在規模前十大的台股基金中，仍以元大台灣高股息優質龍頭基金表現最優異，今年前七個月大漲98.6%，其次是野村優質基金漲71%、安聯台灣科技基金漲68.2%。

如果時間拉長到一年，這些基金打敗大盤的差距更大。一年來，安聯台灣科技基金強漲175.2%，其次是安聯台灣大壩基金漲149.3%、安聯台灣智慧基金漲144.8%，其他七檔基金漲幅都超過118%，全數領先所有台股基金平均漲幅，也都擊敗同期間加權指數82.8%的漲幅。

法人指出，共同基金的規模不見得等於績效，但優質基金中長期績效出色，很容易吸引資金進駐。投資人在選擇基金時，不是只看基金的短期排名，還要考量基金的中長期表現是否穩定。

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