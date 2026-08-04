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中小型主題 大吹反彈號

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

台股在連日下跌近4,000點後開啟反攻，統計自大盤跌破4萬點後，共計有54檔台股ETF反彈幅度領先加權報酬指數的8.6%，占比約58.06%。觀察反彈前十強，以主動式及中小型主題為主。

觀察這波領先反彈的台股ETF，如主動群益科技創新（00992A）、中信上櫃ESG 30、台新臺灣IC設計、主動台新優勢成長、主動富邦台灣龍耀、元大富櫃50、主動兆豐台灣豐收反彈幅度都贏加權指數，介於17.78%至20.03%之間。且前十強中，主動式台股ETF更占了七檔，現階段全球市場高檔震盪，主動式台股ETF有面對瞬息萬變的市場環境靈活因應的優勢。

此外，中小型、IC設計股這波反彈力道強勁，帶動櫃買報酬指數累計上漲15.01%，連帶以中小型股為主題的被動式ETF如中信上櫃ESG 30和元大富櫃50、鎖定IC設計族群的台新臺灣IC設計也領先反彈。

主動群益科技創新經理人陳朝政指出，台股目前位階仍處於相對高檔，接下來股市波動可能震盪加劇，千點震盪行情將成為家常便飯，不過，在科技產業成長趨勢未變以及內需穩健下，中長線還是持續看好，深度回檔都是創新高的機會開端，台股長多格局不變，仍是配置首選。布局策略應著重公司長期發展優勢，AI產業鏈成長趨勢未變，資金重點可關注測試介面及測試設備，以及AI應用以及提高生產力族群。

主動野村臺灣優選經理人游景德表示，市場劇烈震盪並非首次出現，本波修正屬於漲多拉回，目前市場焦點已從龐大資本支出，轉向AI變現與獲利能力，台股身為AI基建關鍵受惠者，半導體與核心供應鏈基本面依然強韌，惟短線波動加大、選股難度提升，建議透過主動式ETF專業團隊主動選股。

台股 加權指數 富邦

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