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股債混搭 雙收益降波動

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

全球政經局勢變數仍多，金融市場持續波動。法人指出，全球股市維持高檔震盪格局，資金配置逐步回歸基本面。投資人可以透過股債雙配置，在追逐成長時兼顧收益，以強化投資組合的韌性。

美國聯準會Fed）7月雖然維持利率不變，但已釋出鷹派信號，投資人擔心Fed到9月仍可能升息，加上AI疑慮未消除、地緣政治風險不時升高等，都影響投資人的持股信心。

永豐投信指出，在台股高檔震盪、短線修正風險仍存的環境下，低波動特性的標的更有助於減少投資組合波動、提升現金流穩定性，可望成為投資人在追求收益與兼顧風險控管時的重要配置選擇。

永豐優息存股（00907）研究團隊表示，台灣金融產業整體獲利穩健，市場焦點也逐漸轉向下半年企業獲利與股利政策。隨著台股除權息旺季持續推進，金融股兼具穩定配息、收益、防禦及評價相對合理等優勢，可望在震盪市況中持續扮演投資組合穩定收益的重要角色。

聯博投信副總經理林炳魁指出，面對市場波動加劇與產業分化趨勢，主動投資的重要性持續提升。以主動聯博動能50來說，目前仍以科技成長產業為核心配置，但金融保險股也布局約8%，並且透過其他多元產業配置提升投資組合韌性。

Fed 美國聯準會 投信

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